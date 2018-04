Eerste ijswinkel Amerikaanse keten Baskin-Robbins komt in Utrecht

Dat meldt de onderneming, die in maart al bekendmaakte voet aan de grond te willen krijgen in Nederland, donderdag in een persbericht.

"De centrale ligging van Utrecht en de mogelijkheid om hier het nieuwste concept neer te kunnen zetten, maken Utrecht de perfecte plek voor onze allereerste winkel", zegt Nabil Besali, CEO van Amba Daoud en master-franchisenemer van het bedrijf in Nederland.

Het interieur van de Utrechtse vestiging is vormgegeven volgens een nieuw concept dat later ook wereldwijd uitgerold zal worden.

Baskin-Robbins is naar eigen zeggen de grootste ijswinkelketen ter wereld. Het bedrijf heeft meer dan 7.900 vestigingen verspreid over 53 landen. In Europa is de keten tot nu toe vooral te vinden in Spanje en Engeland. Verder is de onderneming vooral actief in de Verenigde Staten.

Baskin-Robbins is een zusterbedrijf van donutketen Dunkin’ Donuts, die vorig jaar terugkeerde naar Nederland. De onderneming bestaat sinds 1945.