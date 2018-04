Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt maandag met nieuwe cijfers over de circulaire economie. Dan wordt bekendgemaakt hoe groot het aandeel gerecycled materiaal in de economie is en waar Nederland staat in vergelijking met de rest van Europa.

In januari werd al duidelijk dat Nederland tot de Europese top behoort als het om recycling gaat. Ruim 80 procent van al het afval wordt hier gerecycled. Tegelijkertijd bedraagt de inzet van gerecycled materiaal in de Nederlandse economie maar 8 procent.

In 2030 moet het gebruik van zogenoemde primaire abiotische grondstoffen, zoals metalen en fossiele brandstoffen, in ons land gehalveerd zijn. En in 2050 moet Nederland volledig circulair zijn.

Koffie

Koffiebedrijven, waaronder Starbucks, in de Amerikaanse staat Californië hebben tot dinsdag de tijd om beroep aan te tekenen tegen het voorzien van hun kopjes koffie van een kankerwaarschuwing. Een rechter heeft dat eerder besloten vanwege een chemische stof in het goedje.

De stof acrylamide ontstaat bij het branden van koffie. Volgens de Californische rechter hebben de koffiebedrijven niet goed kunnen aantonen dat het gevaar van deze stof te verwaarlozen is.

De zaak werd in gang gezet door een kleine non-profitorganisatie. In de Amerikaanse staat is in de wet vastgelegd dat ondernemingen hun klanten moeten wijzen op stoffen in hun producten die het risico op kanker kunnen verhogen.

Familiebedrijven

De Stichting Familie Onderneming heeft uit meer dan vijfhonderd Nederlandse familiebedrijven vijf organisaties geselecteerd die kans maken op de Familiebedrijven Award 2018. Woensdag wordt in Den Haag bekendgemaakt welk familiebedrijf met de prijs aan de haal gaat.

Genomineerd zijn AFAS Software, Dutch Flower Group, KlokHolding, Joh. Mourik & Co en Verstegen. De bedrijven worden door de jury onder meer getoetst op continuïteit, financiële prestaties, groei, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie.

De vorige editie werd gewonnen door Terberg Group uit IJsselstein. Het bedrijf is gespecialiseerd in de fabricage van terminaltrekkers, zware voertuigen die vooral worden ingezet in havens en op rangeerterreinen.

Uitvinders

Tijdens PatentMatch kunnen innovatieve ondernemers in contact komen met onder meer adviseurs en conceptontwikkelaars. Het evenement vindt woensdag plaats op de Technische Universiteit Eindhoven.

Verschillende workshops bieden uitvinders de kans om meer te leren over het traject dat van van "inventie tot innovatie" moet leiden. Ook kunnen zij hun idee pitchen voor ondernemers en investeerders.

Tijdens het pitchgedeelte van PatentMatch worden uiteindelijk twee concepten geselecteerd op het gebied van gezondheidszorg. Uit deze twee ideeën moet met behulp van een flinke investering een startup voortkomen.

Girlsday

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven geeft donderdag samen met 75 meisjes het startsein voor Girlsday 2018. Vervolgens vinden er in het hele land Girlsday-activiteiten plaats voor ruim elfduizend meisjes van tien tot vijftien jaar.

Girlsday wil meisjes laten kennismaken met bèta, techniek en ICT. Zij kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en een kijkje achter de schermen nemen bij bedrijven in die sectoren. Volgens de organisatie achter de speciale dag is deze nodig, omdat meisjes vaak onbekend zijn met beroepen in de techniek en ICT.

In het kader van Girlsday publiceert het CBS cijfers over meisjes en technische opleidingen. Het statistiekbureau maakt bekend welk percentage van de meisjes in het voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs kiest voor een technische richting en ook hoe groot dit aandeel tien jaar geleden was.

Champignons

Koning Willem-Alexander is vrijdag in het Limburgse Milsbeek, waar hij een nieuwe compostfabriek van CNC Grondstoffen opent. De nieuwe fabriek is duurzamer en levert dankzij volledig hergebruik van mest een bijdrage aan de circulaire economie.

CNC Grondstoffen verwerkt meer dan zeshonderdduizend ton paardenmest, kippenmest, stro en gips per jaar. Van de mest wordt compost gemaakt voor de teelt van champignons.

1 april

Vorige week was het 1 april, traditioneel de dag waarop bedrijven elkaar proberen af te troeven met originele grappen. We verzamelden de leukste voor je.

Zo kwam Deliveroo met een handige 'try before you buy'-feature. Hiermee kunnen klanten voortaan voordat ze daadwerkelijk eten bestellen, eerst even ruiken aan en proeven van het gerecht.

En uitzendbureau YoungCapital hoeft sollicitanten niet meer per se nuchter te zien. Wie vanaf 1 mei op sollicitatiegesprek komt, mag een alcoholisch drankje of een jointje nemen om de zenuwen onder controle te houden.

Voorbereiden op de Brexit

En het duurt nog maar een jaartje voordat de Brexit een feit is. Volgens VNO-NCW, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Netherlands British Chamber of Commerce (NBCC) kunnen ondernemers zich daar maar beter grondig op voorbereiden.

Waar je nu met je exportproducten nog soepeltjes naar het Verenigd Koninkrijk rijdt, komen straks mogelijk de tijden van lange wachttijden en uitgebreide douanecontroles weer terug. Maar ook op het gebied van zaken als merkenrecht en e-commerce gaat er van alles veranderen.

Om ondernemers te helpen met de voorbereiding, hebben de instanties een digitale checklist in het leven geroepen, de Brexit Impact Scan. Ondernemers kunnen hiermee risico's én kansen van de Brexit in kaart brengen.