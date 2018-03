Nederlandse achtbaanbouwer Vekoma komt in Japanse handen

Dit meldt Vekoma vrijdag. Wie de verkoper is, wil een woordvoerder van Vekoma niet zeggen.

Toen Vekoma in 2012 werd verkocht door Huisman Equipment werd ook al geheimzinnig gedaan over deze partij of partijen. Volgens gegevens van de Kamer van Koophandel zijn de aandelen van Vekoma Rides in handen van Jansen en Jansen BV. Dit bedrijf staat ingeschreven op hetzelfde adres als Vekoma.

De overname heeft weinig gevolgen voor Vekoma. Op het gebied van strategie, aansturing, arbeidsvoorwaarden en de vestigingsplaats verandert er niets. Zo blijft de huidige directie van Vekoma aan. Wel komt de eigenaar van Sansei in de raad van commissarissen.

Vekoma werkt met driehonderd medewerkers in het Limburgse Vlodrop. Het concern is onder andere bekend van attracties zoals de Python in de Efteling, maar bouwt over de hele wereld achtbanen.

In 2016 boekte Vekoma een omzet van 153 miljoen euro, zo blijkt uit het laatst gedeponeerde jaarverslag bij de Kamer van Koophandel. Onder de streep bleef een winst over van 9,4 miljoen euro. Een jaar eerder kwam de omzet uit op 61 miljoen euro en werd een winst genoteerd van 5,8 miljoen euro.