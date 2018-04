De gekste 1 aprilgrappen van bedrijven

Telecombedrijf Voys komt met een overlevingspakket voor dierentuinen op de proppen om 1 april goed door te komen.

De dierenparken kunnen op die dag grappenmakers die bellen voor bijvoorbeeld C. Leeuw, K. Narie en meneer De Beer kosteloos doorverbinden naar telefoonnummer 050-211 21 99.

"Op 1 april gaat ons hart uit naar de mensen die achter de telefoon zitten bij de dierentuinen en slachtoffer zijn van deze flauwe 1 aprilgrappen", aldus Joris Beltman, marketeer bij Voys.

Yoghurt met een twist

Zuivelhoeve, het bedrijf achter de merken Boer'n Yoghurt en Boer'n Vla, heeft de handen ineengeslagen met de makers van de Spaanse likeur Licor 43.

Binnenkort zouden we dan ook Boer'n Yoghurt met een vleugje alcohol in de schappen van de supermarkt kunnen vinden, om de dag vrolijk mee te beginnen.

Via Facebook is Zuivelhoeve op zoek naar een testteam.

Try before you buy

Deliveroo lanceert een handige 'try before you buy'-feature. Voortaan kunnen klanten voordat ze daadwerkelijk eten bestellen, eerst even ruiken aan en proeven van het gerecht.

Een nieuwe update, genaamd iOs ApR1, maakt deze in-app foodsampling mogelijk. De feature is antiallergeen en vrij van gluten en calorieën.

"Voor het eerst is het mogelijk om gerechten digitaal voor te proeven als je bestelt. Hiermee garanderen we 100 procent tevredenheid onder gebruikers", stelt April Folly van Deliveroo.

Bijzondere typecursus

Aanbieder van typecursussen TypeTopia heeft een speciale typecursus ontwikkeld voor de mobiele telefoon. Begin april wordt het programma op de markt verwacht.

De cursus wordt geleverd met een speciaal telefoonhoesje en een screenprotector met twee markeringspunten. "Je leert namelijk razendsnel blind typen met beide duimen. Hierdoor maak je minder fouten en gaat je mobiele typesnelheid omhoog. Daardoor kun je meer berichtjes versturen in minder tijd", zegt directeur Romer van Bavel.

Dronebezorging

Winkelketen Kippie gaat vanaf dit voorjaar met drones maaltijden bezorgen. De onderneming garandeert met de Kippiecopter een bezorging binnen twee uur in heel Nederland, behalve de Waddeneilanden.

De bezorgdrones kunnen maximaal 5 kilo eten meenemen en anderhalf uur achtereen vliegen. In het afgelopen jaar heeft het bedrijf de bezorgdrone "in het diepste geheim" getest.

"Na de online bestelling plaatst de dronepiloot de Kippiepan in de kooi van de drone, waarna de drone met slechts één druk op de knop via een volledig geautomatiseerd systeem de pan op het juiste adres bezorgt", zegt Pieter Krijgsman van Kippie. En dat gaat veel sneller dan de reguliere pakketpost.

Naar eigen zeggen is de onderneming de eerste commerciële organisatie die van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toestemming heeft gekregen om bezorgdrones het Nederlandse luchtruim in te sturen.

Kippie begint met tien drones, maar ziet er op termijn wel zo'n dertig vliegen.

One Shot

Uitzendbureau YoungCapital hoeft sollicitanten niet meer per se nuchter te zien. Wie vanaf 1 mei op sollicitatiegesprek komt, mag een alcoholisch drankje of een jointje nemen om de zenuwen onder controle te houden.

Volgens YoungCapital zijn de kandidaten die op gesprek komen vaak erg jong en bloednerveus. Een testperiode heeft uitgewezen dat de sollicitanten vooral na 0,3 milligram marihuana goed konden ontspannen tijdens het gesprek.

"De gesprekken gaan natuurlijker. Iemand is na één shotje natuurlijk niet meteen laveloos. Maar wel relaxed", stelt een recruiter van het uitzendbureau.

Het project heeft de naam One Shot meegekregen. Zodra YoungCapital een horecavergunning heeft, gaat het van start en kunnen kandidaten een shotje of een jointje krijgen op vertoon van hun legitimatiebewijs.

Uitlaatservice

Recruitmentbedrijf Eager People introduceert binnenkort in heel Nederland een uitlaatservice voor kantoorpersoneel om "passieve collega's op een speelse manier" in beweging te krijgen.

Dit moet de oplossing zijn voor het "hardnekkige probleem" dat medewerkers te veel aan hun werkplek verknocht zijn. Uiteindelijk zou de dienst moeten bijdragen aan een lager ziekteverzuim, meer werplezier en meer vitaliteit.

"Alles wat u nodig heeft, is een vriendelijke uitlaatmedewerker van Eager People, een tuigje in de juiste maat en een stevige riem", meent het bedrijf.

"De uitlaatmedewerker van Eager People bevestigt het tuigje stevig maar comfortabel om de torso van uw collega, lijnt deze aan en trekt uw collega vervolgens mee, de frisse buitenlucht in."

Eager People waarschuwt wel dat het in het begin wat onwennig zal zijn voor collega's die nooit in de pauze naar buiten zijn geweest. Maar zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat de service is ingeburgerd.

Zweetlucht

De rechteroksel van vrouwen produceert sigificant meer zweetlucht dan de linkeroksel, blijkt volgens Rexona uit onderzoek. De oorzaak zou liggen in de hormoonhuishouding.

Het deodorantmerk schiet vrouwen te hulp met een nieuwe antitranspirant-deodorantroller met twee kanten, waarvan "elke kant geoptimaliseerd is voor de specifieke behoefte van iedere oksel".

Deze Rexona Left & Right Roller moet dan ook vooral de rechteroksel van extra bescherming en frisheid voorzien.

Kaartjesbombardement

Omapost, een app waarmee je ansichtkaarten kunt versturen, zet een DDoS-aanval in op PostNL. Een offline DDoS-aanval welteverstaan, de organisatie gaat een week lang tienduizenden kaarten tegelijk versturen naar het postbedrijf.

Met de actie wil Omapost aandacht vragen voor een half miljoen Nederlanders die zich eenzaam voelen. ''De verwachting is dat PostNL extra mensen moet inzetten om de post te kunnen verwerken'', laat het bedrijf weten. Omapost spreekt van de eerste offline DDoS-aanval in de geschiedenis.

Het bedrijf was wel zo netjes om PostNL vooraf op de hoogte te stellen van de geplande aanval. Het postbedrijf zou hebben geantwoord ''het idee erachter te waarderen, maar de actie niet te steunen''.

Baby in de Python

De Efteling onthult waar de opknapbeurt van de Python afgelopen winter eigenlijk om ging: in het diepste geheim heeft het pretpark de attractie babyproof gemaakt.

"Wij kijken het meest uit naar die heerlijke blije kindergezichtjes die met 3G door de achtbaan heen razen", zegt de ontwerper. Want de eerste keer in de Python, dat doet iets met je, ook als je zo jong bent. "Dat neem je de rest van je leven met je mee."

Voor het project is samengewerkt met babystoeltjesfabrikant Maxi-Cosi. Die heeft met crashtestdummies gemeten aan welke schokken een baby blootgesteld kan worden. Wat blijkt? Een ritje in de achtbaan komt overeen met wat een kind tegenkomt als het normaal aan het spelen is.

