Vergroot zo je kansen op een order bij de Spelen in Parijs

Belangrijkste tip om een order binnen te halen in Parijs: Zorg ervoor dat je fysiek aanwezig bent om daar zaken te doen met bijvoorbeeld een kantoor of een vooruitgeschoven persoon. En spreek de taal of zorg ervoor dat je iemand in je team hebt die Frans spreekt.

"Daar scoor je goeie punten mee bij de Fransen", zegt Simon van Ravesteijn, coördinator sport, handel en ontwikkeling bij RVO. "Verder ook belangrijk, zoek de samenwerking op met lokale bedrijven. Je ziet toch vaak dat men een beetje de eigen industrie verder wil helpen. Sommige mensen doen dat af als Frans chauvinisme, maar uiteindelijk zie je dat bij elk land."

Dit advies geeft RVO aan ondernemers. De dienst heeft een inventarisatie laten doen naar de kansen van Nederlandse bedrijven bij de organisatie van de Franse Spelen.

Geen flauw idee

Hoe nou te beginnen als je geen flauw idee hebt waar je moet zijn? "Een mooie manier is om dit via de ambassade te doen. Over het algemeen helpt het wel als er vanuit de ambassade een telefoontje komt over interesse vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Het opent deuren."

"En je kan ook in groepen optrekken. Dan kun je van elkaar profiteren. Als er een handelsmissie wordt georganiseerd, kun je dan met die groep langs een interessante gesprekspersoon gaan." Ook de Franse organisatie van de Spelen heeft een voorkeur voor een samenwerkingsverband van ondernemingen.

Heb je echt nog geen flauw idee of je kans maakt op de Spelen, dan kun je via de RVO een landenscan laten doen en het product wat je wilt aanbieden bespreken. Sowieso organiseert de RVO in samenwerking met bijvoorbeeld de ambassade bijeenkomsten om andere ondernemers te ontmoeten en informatie uit te wisselen.

Tijdens de Spelen in Londen haalden Nederlandse bedrijven 1,3 miljard euro aan opdrachten binnen. Hiermee stonden de Nederlandse bedrijven op de tweede plek na Britse ondernemingen.

Zo was BAM betrokken bij de bouw van het olympic park in Londen. Het bouwbedrijf saneerde het terrein en creëerde een centrale route tussen de entrees en de sportlocaties. Philips verzorgde de verlichting in het Olympisch Dorp.

Boomkwekerij

Maar ook een mkb'er zoals Boomkwekerij Van den Berk wist te profiteren van de Spelen in Londen. De kweker haalde een van de grootste orders ooit binnen en leverde 2.400 bomen aan het Olympisch Dorp. Familiebedrijf Neptunus leverde zo'n twintigduizend vierkante meter aan onderdak voor de Spelen.

Duurzaamheid zal hoog op de agenda staan tijdens de Spelen in Parijs. De organisatie wil de koolstofvoetafdruk van deze Spelen met 55 procent verlagen ten opzichte van de twee voorgaande Spelen in Rio de Janeiro en Londen.

De enkele duizenden appartementen in het Olympisch dorp moeten voor 100 procent uit biologische materialen bestaan en een vloot van relatief milieuvriendelijke auto's. Het RVO denkt dat Nederlandse bedrijven zichzelf in de kijker kunnen spelen door zich hierop te richten.

Legacy

Verder doet de zogeheten 'legacy' ertoe bij de Franse Spelen. Parijs wil zo veel mogelijk gebruikmaken van de bestaande infrastructuur. Nieuwe gebouwen moeten ook na de Spelen een functie krijgen.

Zo probeert de organisatie het kostenplaatje laag te houden, maar ook de investeringen effectief te maken. Nederlandse bedrijven hebben ervaring met het geven van advies op dit gebied. Zo kunnen ze bijdragen aan de strategie bij het verbinden van de ontwikkeling van Parijs aan de Spelen.

Ook zouden er kansen zijn voor specifiek Nederlandse bedrijven in de securitysector. Zo worden in het rapport van RVO specifiek Heras en Boon Edam genoemd als mogelijke leveranciers.