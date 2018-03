Aandeel jongeren onder startende zzp'ers neemt toe

Vooral het aandeel 15- tot 25-jarigen steeg flink van 10,8 procent naar 16,7 procent, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 2015 is het meest recente jaar waarover cijfers zijn.

De leeftijdsgroep 35- tot 55-jarigen had ook een aandeel van 42 procent. Iets meer dan 17 procent van de startende zelfstandigen in 2015 was ouder dan 55 jaar

In 2015 startten 208.000 zelfstandigen, flink minder dan in 2008 toen 240.000 eenpitters voor zichzelf begonnen. Tijdens de economische crisis nam het aantal starters af, met een dieptepunt in 2012.

Voor een derde van de starters betekenen de nieuwe activiteiten het hoofdinkomen. De meeste zzp'ers startten vanuit werknemerschap, hoewel dit percentage is afgenomen van 62 procent naar 56 procent.

De groep zelfstandigen die nog onderwijs volgt is juist toegenomen van 7 procent naar 11 procent. Bijna 9 procent had voor de start als zzp’er geen inkomen. Voor 8 procent was pensioen een jaar voor de start als zzp’er nog het belangrijkste inkomen. Verder heeft 3 procent van de startende zzp'ers een emigratieachtergrond.