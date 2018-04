Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Aandeelhouders van de Nederlandse chipmaker NXP Semiconductors hebben tot en met 2 april de tijd gekregen om in te gaan op het bod van de Amerikaanse chipgigant Qualcomm. Maandag verloopt dus de deadline om stukken aan te melden.

De aanmeldtermijn is overigens meerdere keren verlengd. Eind 2016 werd bekend dat het Amerikaanse bedrijf NXP wilde inlijven voor zo'n 39 miljard dollar. Inmiddels is dat bod verhoogd naar circa 44 miljard dollar.

Ondertussen was Qualcomm zelf ook een overnamedoelwit en wel van Broadcom. Voor die overname heeft de Amerikaanse overheid onlangs echter een stokje gestoken, omdat die de nationale veiligheid in het geding zou brengen.

Pasen

Ook is het maandag Tweede Paasdag. Voor veel mensen een extra vrije dag, maar natuurlijk lang niet voor iedereen.

Veel woonboulevards en winkelcentra zijn namelijk gewoon open, net als attractieparken en dierentuinen. De Amsterdamse beurs houdt zijn deuren wel gesloten op Tweede Paasdag.

Franse spoorwegen

Wie binnenkort met de trein naar of door Frankrijk reist, moet rekening houden met een reeks stakingen. Die gaat dinsdag van start.

De stakingen vinden plaats op 36 dagen verspreid over een periode van drie maanden. Volgens de betrokken vakbonden zal elke vijf dagen het werk 48 uur lang worden neergelegd.

De werkonderbrekingen zijn een protest tegen de plannen van de regering om het nationaal spoorwegbedrijf SNCF te hervormen. Zo komt er een einde aan de baangarantie voor het leven.

Londen naar Rotterdam

En we blijven nog even bij de treinen, want woensdag start de nieuwe route van Eurostar vanuit Londen naar Rotterdam en Amsterdam. Er zullen twee hogesnelheidstreinen per dag rijden vanuit station Londen St. Pancras naar de twee Nederlandse steden.

Hiermee wordt het mogelijk rechtstreeks vanuit de Britse hoofdstad naar Nederland te reizen. De treinen halen een snelheid van 300 kilometer per uur en doen er drie uur en één minuut over naar Rotterdam. Reizigers naar Amsterdam doen er veertig minuten langer over. De goedkoopste tickets voor een enkele reis van Nederland naar Londen kosten 40 euro.

Van Amsterdam en Rotterdam naar Londen reizen neemt voorlopig meer tijd in beslag, vanwege paspoort- en veiligheidscontroles in Brussel. Wie deze route neemt, reist eerst met de Thalys naar de Belgische hoofstad en stapt vervolgens over op een trein van Eurostar. In de toekomst zullen de paspoortcontroles al bij vertrek uit Nederland worden uitgevoerd.

Wandeldag

Wandel jij wel eens naar je werk? Dan moet je dat donderdag vooral ook doen, want dat is het namelijk Wandel naar je Werk-dag.

De dag is een initiatief van Wandelnet. Organisaties kunnen zich aansluiten bij het initiatief en krijgen dan een gratis informatiepakket om te verspreiden onder hun werknemers. Onder meer KLM, Staatsbosbeheer, ProRail, Fontys en de gemeente Den Haag nemen deel.

Overigens hoef je als deelnemer niet helemaal van je eigen voordeur naar kantoor te lopen. Het telt gelukkig ook mee als je van huis naar het station wandelt, van de bushalte naar kantoor of de auto wat verder weg parkeert en dan nog een stukje loopt.

Ter gelegenheid van de Wandel naar je Werk-dag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend hoeveel Nederlanders lopend naar hun werk gaan en welke rol de reisafstand speelt.

Carrièrebeurs

Ondernemers die op zoek zijn naar vers personeel, kunnen vrijdag en zaterdag een kijkje nemen op de Nationale Carrièrebeurs in RAI Amsterdam. De beurs brengt starters, (bijna) afgestudeerden en werkgevers met elkaar in contact.

Er zijn zo'n honderdtwintig werkgevers te vinden op de beurs, waaronder ASML, Capgemini, Takeaway.com, ING en de Rijksoverheid. Bezoekers kunnen verder onder meer hun cv laten checken en een foto voor LinkedIn laten maken. Ook zijn er verschillende workshops te volgen.

Belastingaangifte

De periode dat je de belastingaangifte kunt doen, is inmiddels zo'n beetje halverwege. Ongeveer 1,2 miljoen ondernemers moeten dit jaar belastingaangifte doen. Dat moet voor 1 mei gebeuren, tenzij je uitstel aanvraagt.

De belastingaangifte voor ondernemers bestaat uit een privédeel en een zakelijk deel. Het eerste is grotendeels vooraf ingevuld, maar voor het zakelijke deel moeten ondernemers zelf aan de bak.

Door gebruik te maken van aftrekposten kunnen zij hun winst verlagen, zodat ze hierover minder belasting hoeven te betalen. Waar moeten deze doe-het-zelvers op letten? Wij maakten een overzichtje.

Thuiswerken

Ook zochten we uit wat je als werkgever moet weten als je werknemers hebt die wel eens thuiswerken. In 2017 waren er namelijk ongeveer 2,3 miljoen werknemers die thuiswerkten. Van deze groep zaten 1,6 miljoen medewerkers incidenteel thuis.

Thuiswerken kan een ideale mogelijkheid zijn om ervoor te zorgen dat werknemers zich beter kunnen concentreren en geen last hebben van alle problemen die het forenzen met zich meebrengt.

Als een werknemer structureel meer dan twee uur per week thuiswerkt, heb je als werkgever ook de verplichting om een goede werkplek in te richten.