Kabinet neemt signalen dwars zitten ondernemers serieus

Dat zegt minister Wouter Koolmees vrijdag in een reactie op de open brief van werkgeversvereniging VNO-NCW, MKB-Nederland en enkele prominente ondernemers aan premier Mark Rutte.

De Europese Unie, het Rijk en lokale overheden zouden ''contraproductieve maatregelen'' nemen, schrijven de ondernemers en VNO-NCW en MKB-Nederland vrijdag in een open brief aan premier Mark Rutte.

Onder anderen Wim van der Leegte van VDL Groep en Reynier van Bommel van Van Bommel Schoenen hekelen onder meer het Europese UBO-register. Daarin worden gegevens over eigenaren van bedrijven deels openbaar opgeslagen.

Ook de hogere belasting op ondernemersrendement en de hogere lokale lasten voor bedrijven zijn de ondernemers een doorn in het oog. De ondertekenaars van de brief willen dat de overheid met een ''positieve ondernemerschapsagenda'' komt, omdat die volgens hen leidt tot meer innovatie. Ze roepen de premier op om ''weeffouten uit het regeerakkoord te herstellen''.

Regeerakkoord

De minister is het eens met een aantal punten, die ook opgepakt worden in het regeerakkoord. Koolmees wees op de loondoorbetaling bij ziekte, die kleine werkgevers ervan weerhoudt personeel in dienst te nemen. De minister is in overleg met sociale partners hierover.

Een klacht van de ondernemers over lokale belastingen hoort echter thuis op gemeentelijk niveau, aldus Koolmees. ''Daar ga ik niet over." Hij onderstreepte dat de hoogte van lokale belastingen heel divers is en dat ze per gemeente verschilt.

Koolmees zei ook dat het in het algemeen goed gaat met de economie en de werkloosheid daalt.