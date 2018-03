Van Mossel neemt Mercedes-dealer van ROGAM over

De personenwagenactiviteiten zullen door Van Mossel uitgevoerd worden vanuit de vestigingen in Rotterdam (Autostrada, Charlois en Spaanse Polder) en Gouda (Moordrecht), aldus het concern dinsdag. De betrokken medewerkers komen in dienst bij Van Mossel.

De bedrijfswagenactiviteiten blijven in handen van de directeur-grootaandeelhouder van ROGAM Hans van Ruiten. Het concern blijft met deze tak actief in de vestigingen in Bergschenhoek en Dordrecht en gaat ook de twee Rotterdamse vestigingen Autostrada en Charlois delen met Van Mossel.

Van Mossel is één van de grootste autodealers van Nederland. Het concern heeft 72 vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Van Mossel is dealer van onder meer Volkswagen, Audi, Seat, Peugeot en Ford.