'Meer ondernemers denken aan groei van hun bedrijf'

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek in opdracht van Van Lanschot.

Ruim zeven op de tien ondervraagde ondernemers zeggen het eigen bedrijf zo groot mogelijk te willen maken. In 2016 gold dit nog voor ruim 63 procent van de respondenten.

"De economisch moeilijke jaren lijken voorbij en je ziet dat ondernemers hun blik nu weer gaan verruimen", stelt regiodirecteur en verantwoordelijke voor de ondernemerstak Mark Buitenhuis van Van Lanschot. "Ik merk dat mensen meer nadenken over bedrijven kopen, maar ook over verkoop of het overdragen aan de volgende generatie."

Zo stelt 60,6 procent van de ondervraagden al te weten op welke termijn hij of zij het eigen bedrijf wil verkopen. Dat gold in 2016 nog voor 56,3 procent.

Daarnaast heeft ruim 23 procent daar juist nog geen idee over, tegenover bijna 25 procent in 2016. En ruim 16 procent zegt de onderneming niet te willen verkopen. Twee jaar eerder stelde nog bijna 19 procent van de ondernemers geen afstand te willen doen van het eigen bedrijf.

Koper

Relatief de meeste ondernemers verwachten het eigen bedrijf te verkopen aan iemand die momenteel al binnen de onderneming werkzaam is. Verder verwacht 20 procent het eigen bedrijf uiteindelijk aan een strategische koper, zoals een concurrent, over te doen. Overigens denkt 19,4 procent de onderneming juist aan familie te verkopen.

Bijna 73 procent van de ondernemers weet naar eigen zeggen al wanneer hij of zij wil stoppen met werken. Dat zijn er meer dan in 2016: toen had bijna 63 procent van de ondernemers hier al een duidelijk beeld over.

Risico's

Zo'n 66 procent zegt af en toe een nacht wakker te liggen van groter wordende bedrijfsrisico's, zoals beveiligingsrisico's. En 64 procent maakt zich zorgen over de administratieve lastendruk.

Ook zegt 70,5 procent groeiende problemen te ervaren bij de zoektocht naar personeel. Twee jaar eerder gold dit nog voor 61,1 procent van de ondervraagden.

Ook het binden en vasthouden van personeel wordt nu door relatief meer ondernemers (54,5 procent) als probleem ervaren dan in 2016 (47,7 procent).

Technologie

Verder zijn er zorgen over de snelheid van technologische ontwikkelingen en het gevolg daarvan. "Ondernemers zijn zich in toenemende mate bewust van het feit dat ontwikkelingen razendsnel kunnen gaan. Dat merk ik uit de vragen die we daarover krijgen", stelt Buitenhuis.

Zo willen ondernemers onder meer weten hoe ze nieuwe technologie kunnen gebruiken voor het versterken van de eigen concurrentiepositie.

Van de ondervraagden vreest ruim 46 procent niet voldoende in te spelen op technologische ontwikkelingen. Ook zijn twee op de vijf ondernemers bezorgd over het missen van belangrijke trends en ontwikkelingen.

Ook maken entrepreneurs zich zorgen over het onvoldoende inspelen op verduurzaming (37,8 procent), te weinig toepassen van innovaties (37,8 procent) en het gebrek aan een online strategie (36,7 procent).