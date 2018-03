Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

China komt maandag met een eigen future voor de handel in olie. Hiermee is er na de US West Texas Intermediate en de Brent een derde belangrijke prijs voor olie.

De nieuwe olieprijs moet de condities op de Aziatische markt beter weergeven. Azië is inmiddels immers een van de belangrijkste markten voor olie. Het termijncontract zal in de Chinese yuan worden verhandeld.

Financiën

Ook publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag gegevens over de financiën van huishoudens, ondernemingen en de overheid in het vierde kwartaal van 2017.

In het verlengde daarvan maakt het statistiekbureau een tweede raming bekend van de economische groei in Nederland in het vierde kwartaal. Het is mogelijk dat de cijfers uit de eerste raming iets worden bijgesteld.

Half februari werd duidelijk dat de Nederlandse economie vorig jaar met 3,1 procent is gegroeid, de hoogste groei in tien jaar tijd. In alleen het vierde kwartaal van 2017 kwam de groei uit op 0,8 procent. Huishoudens hebben in dit kwartaal wel meer geconsumeerd, maar de consumptie groeide veel minder hard dan in de voorgaande kwartalen.

Groeiplannen

Koningin Máxima is woensdag aanwezig bij het Jaarevent nlgroeit. De koningin is daar als lid van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap en Financiering. Nlgroeit is een platform dat ondernemers in het mkb helpt bij het realiseren van hun groeiplannen.

Tijdens het evenement komen groeiondernemers, mentoren en bekende CEO's bij elkaar. Ook maakt de organisatie in samenwerking met het Erasmus Centre for Entrepreneurship de 250 snelst groeiende Nederlandse bedrijven bekend en wordt de Gouden Groeier uitgereikt.

Koning Máxima gaat tijdens haar toespraak bij de prijsuitreiking onder meer in op het belang van de groei van kleine bedrijven voor de werkgelegenheid en innovatie. Het evenement is bedoeld voor ondernemers met een omzet van minimaal 1 miljoen euro.

Beste winkels van Nederland

Tijdens een gala in Huis ter Duin op donderdag worden de Shopping Awards 2018 uitgereikt, de prijzen voor de beste retailers van dit jaar. Er wordt voor het eerst een prijs uitgereikt voor de Beste winkel van Nederland. Daarnaast worden onder meer de Shopping Awards Vakprijzen, de Game Changer Award en de Shopping Awards Publieksprijzen XL uitgereikt.

Vorig jaar werd elektronicawinkel Coolblue uitgeroepen tot de beste webwinkel van Nederland. Verder vielen onder meer G-Star en Fietskoeriers.nl in de prijzen.

Export

Ondernemers die voor het eerst de grens over willen of die al exporteren, maar aan nieuwe markten denken, kunnen donderdag terecht op het exportevenement 'Klaar voor de start? Export!' van de Rijksdienst voor Ondermend Nederland (RVO), TNT en MKB-Nederland.

Er zijn verschillende workshops over thema's rond internationaal ondernemen, zoals contacten leggen in het buitenland, juridische aspecten en online marketing.

Ook wordt bekendgemaakt wie de MKB Export Award 2017 wint. Met deze prijs wordt een ondernemer geholpen om zijn internationale dromen uit te laten komen.

Kaasmarktseizoen

André van Duin opent vrijdag het nieuwe kaasmarktseizoen in Alkmaar. De komiek luidt de bel en verklaart daarmee de grootste en oudste kaasmarkt van Nederland voor geopend.

De Alkmaarse kaasmarkt is tot en met 28 september elke vrijdag te vinden op het Waagplein. In juli en augustus zijn er ook kaasmarkten op dinsdagavond.Omdat het Alkmaars Kaasdragersgilde zijn 425-jarig jubileum viert, wordt er ook een speciaal gekweekte tulp, genaamd de rode Alckmaer, gedoopt.

Prins Constantijn

Vorig weekend publiceerden we een interview met prins Constantijn, die we tijdens de conferentie South By Southwest (SXSW) in Austin, Texas spraken over zijn rol als ambassadeur van StartupDelta.

"We kúnnen concurreren met Silicon Valley. Wij kunnen makkelijk het beste startupecosysteem van Europa worden, maar dan moeten we er wel in geloven en dan moeten alle partijen mee willen werken", zei Constantijn.

In Nederland praten we elkaar echter nog wel eens naar beneden, vindt de startupambassadeur. "In plaats van mensen met grote dromen aan te moedigen, willen we het rationaliseren. De mensen rond ondernemers proberen voortdurend die ambitie te temperen. 'Doe maar normaal', zeggen ze dan. 'Wat ben jij raar bezig.'"

Ook zochten we uit waarom jij en je werknemers maandag mogelijk vermoeider naar het werk zullen komen. Doordat dit weekend de zomertijd is ingegaan, kunnen jij en je personeel minder alert zijn. Mogelijk worden er ook meer fouten gemaakt.

"Realiseer je dat je een weekje niet optimaal vitaal bent. Vooral alles wat met concentratie te maken heeft, zou eronder kunnen lijden", legde arbeids- en organisatiepsycholoog Cobi Wattez ons uit.

Werkgevers zouden het probleem bespreekbaar kunnen maken en hun werknemers sowieso flexibeler kunnen laten omspringen met hun werktijden.