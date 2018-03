'Mkb-ondernemer profiteert minder van lastenverlichting'

Dit schrijven verschillende adviseurs en accountants in een brief aan minister van Financiën Wopke Hoekstra, meldt Het Financieele Dagblad maandag.

Volgens berekeningen van de experts profiteert iemand in loondienst zes tot tien keer meer dan een mkb-ondernemer.

Het kabinet vervangt de huidige belastingschijven. Er komen twee nieuwe belastingschijven en het hoogste tarief wordt verlaagd van 52 procent naar 49,5 procent.

Maar mkb-ondernemers die aangifte doen in box 1 van de inkomstenbelasting mogen hun mkb-winstvrijstelling van 14 procent niet in dit toptarief gebruiken. De maximale belastingdruk voor deze ondernemers daalt daardoor in werkelijkheid van 44,72 procent nu naar 44,32 procent.

Ook ondernemers die met hun bv aangifte doen in box 2 profiteren relatief minder. De twee tarieven van de vennootschapsbelasting gaan weliswaar van 20 procent naar 16 procent (over de eerste 200.000 euro) en van 25 procent naar 21 procent (het bedrag boven 200.000 euro), maar het tarief dat directeur-grootaandeelhouders betalen over hun uitgekeerde winst gaat juist omhoog.