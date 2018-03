Exporteurs Nederlandse bloemen voelen Europese koudegolf

Dat meldt brancheorganisatie VGB van de groothandels in bloemen en planten donderdag. ''Bij heel warm of heel koud weer zien we dat mensen niet met het kopen van bloemen of planten bezig zijn'', verklaart directeur Matthijs Mesken.

In Rusland en andere Oost-Europese landen was juist meer vraag naar Nederlandse bloemen. In Rusland nam de vraag tot en met februari met 30 procent toe.

Polen en Tsjechië doen het in de eerste twee maanden van het jaar al 10 procent beter dan vorig jaar. ''Daar was het ook koud, maar misschien zijn mensen daar meer gewend aan kou.''

Verenigd Koninkrijk

Ook de export naar het Verenigd Koninkrijk loopt achter bij vorig jaar. Het gaat hier om 2 procent minder. Vorig jaar was de omzet al 12 procent minder dan in 2016.

Dat is grotendeels te wijten aan het lagere pond, want de hoeveelheid bloemen die naar de Britse eilanden ging bleef vrijwel gelijk.

De bloemen- en plantenexporteurs klagen dat er nog veel onduidelijkheid is over de Brexit, terwijl het vertrek uit de EU al over iets meer dan een jaar zijn beslag moet krijgen.