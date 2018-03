Nederlandse dienstensector doet meer handel met Verenigd Koninkrijk

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Zowel de export van diensten naar het Verenigd Koninkrijk als de import van diensten uit het Verenigd Koninkrijk is gegroeid in vergelijking met 2016, respectievelijk met 7 procent en 4 procent

In 2017 bedroeg de Nederlandse dienstenexport naar het Verenigd Koninkrijk 21,7 miljard euro, de dienstenimport uit het Verenigd Koninkrijk bedroeg 19,8 miljard euro.

Ondanks de groei is het VK gedaald naar de derde plaats op de lijst met landen waar de Nederlandse dienstensector de meeste handel meedoet. Duitsland haalde het Verenigd Koninkrijk in. De export en import van diensten naar Duitsland steeg met respectievelijk 9 en 15 procent.

Duitsland gaat ook de Verenigde Staten voorbij, in 2016 nog onze belangrijkste handelspartner.

Opiniepeilingen

Nederlandse bedrijven exporteren vooral zakelijke diensten naar het Verenigd Koninkrijk. Zo verzorgen ondernemingen advertenties, marktonderzoeken en opiniepeilingen voor Britse partijen. Ook het gebruik van intellectueel eigendom, dat om fiscale redenen veel in Nederland wordt gehuisvest, behoort tot deze categorie.

In de zakelijke dienstverlening voor het VK zit ook de grootste groei. De export van zakelijke diensten steeg van 6,6 miljard euro in 2016 naar 7,7 miljard euro in 2017.

Maar een beperkt aantal ondernemingen in de dienstensector doet handel met het Verenigd Koninkrijk. Zo voert slechts 9 procent van de dienstenimporteurs diensten in uit het Verenigd Koninkrijk. Veel meer bedrijven importeren uit Ierland (56 procent), Duitsland (34 procent) of België (29 procent).