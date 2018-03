Prins Constantijn vindt uitbuiten koninklijke titel voor startups lastig

Constantijn is sinds 1 juli 2016 speciaal ambassadeur van StartupDelta, een organisatie die startups in Nederland ondersteunt. Hij is deze week met twintig Nederlandse startups op de conferentie South By Southwest (SXSW) in Austin, Texas.

Ze presenteerden zich onder andere tijdens het evenement New Dutch Wave.

Hoewel de broer van koning Willem-Alexander merkt dat zijn koninklijke titel deuren opent tijdens de conferentie, wil hij er niet te veel de nadruk op leggen.

"Een Amerikaanse CEO vroeg me waarom we mijn achtergrond niet wat meer uitbuiten. Amerikanen houden van royals", vertelt Constantijn aan NU.nl. "Ik vind dat moeilijk. Ik ben meer van de inhoud dan van alle toeters en bellen. Als ik het kan inzetten voor het versterken van Nederland of voor ondernemers die hun dromen proberen te verwezenlijken, dan doe ik het graag, maar ik blijf het lastig vinden om die koninklijke kaart te spelen."

Op SXSW probeert Constantijn namens de StartupDelta de verschillende meegereisde startups onder de aandacht te brengen bij buitenlandse investeerders en media. "Dat doen we door contacten te leggen en diners te organiseren, maar aan de andere kant moet je het hier ook gewoon laten gebeuren. Je staat toevallig in de rij naast een investeerder."