Marktkramen met non-food voelen toenemende concurrentie van winkels

Binnen de branches textiel en kleding en tweedehands artikelen is de grootste afname te zien, zo blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

"Niet langer is de warenmarkt de vanzelfsprekende aankoopplaats voor goedkope producten", aldus het rapport. De marktondernemers hebben last van onder meer supermarkten, discountketens en webwinkels.

De foodsector op de markt is de afgelopen tien jaar wel met ongeveer duizend bedrijven gegroeid. Dit past in een bredere trend: ook de omzet vanuit de foodbranche in de detailhandel als geheel neemt toe. Consumenten staan vaker stil bij de herkomst en duurzaamheid van hun voedsel.

In 2017 telde de ambulante handel ongeveer 11.200 ondernemers. Daarnaast werkten nog zo'n achtduizend mensen in loondienst op de markt.

Omzet

De ambulante handel neemt met ongeveer 2 miljard euro bijna 2 procent van de totale detailhandelsomzet voor zijn rekening. Aan het begin van dit millennium was dat met circa 2,8 miljard euro nog zo'n 4 procent. Wel is de omzet de laatste jaren stabiel.

Volgens het onderzoek ligt er een belangrijke uitdaging in het aanspreken van nieuwe doelgroepen. Momenteel vormen ouderen de grootste bezoekersgroep. De "nieuwe oudere" is echter ook gewend in winkels en online inkopen te doen.

Warenmarkten zouden zich bijvoorbeeld kunnen onderscheiden van grotere winkels en webwinkels door zich te profileren als ontmoetingsplek binnen een dorps- of stadscentrum.

Beste markt

In Den Haag is dit jaar de beste grote markt van Nederland te vinden. De Haagse markt liet hiermee Hoorn en Beverwijk achter zich in de categorie grote markten met vijftig of meer kooplieden. In de categorie middelgrote markten won Dinxperlo. De beste kleine markt (1 tot 29 kooplieden) van 2018 staat in Bergen, maakt de CVAH dinsdag verder bekend.

De verkiezing is voor de 26ste keer gehouden. De CVAH organiseert de verkiezing om het marktwezen in Nederland onder de aandacht te brengen.