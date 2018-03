EU-deal ondertekend voor energieproject Utrechtse wijk

Bedrijven in de Utrechtse wijk Lombok zijn hier sinds 2015 al mee bezig, maar het gebruik van oude accu's wordt nu nog belemmerd door Europese regels.

Hergebruik van accu's moet voldoen aan Europese milieuregels, waardoor het op grote schaal opslaan van elektriciteit nu niet aantrekkelijk is. Ook de regelgeving voor de koppeling van accu's en elektrische auto's aan het lokale energienet is nog onduidelijk.

Handtekeningen

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) ondertekende de overeenkomst samen met de EU-commissarissen voor Milieu en Innovatie, de Utrechtse initiatiefnemer Robin Berg van LomboXnet en de provincie Utrecht.

Daarnaast hebben de Franse bedrijven Renault en Bouygues en de Franse bewindslieden voor Milieu en Economie er hun handtekeningen onder gezet.

Belangrijke stap

Het project is een van de twee innovatiedeals die de Europese Commissie heeft uitgekozen uit 32 voorstellen. "Een belangrijke stap", aldus Keijzer.

''Het uitwisselen, opslaan en later benutten van duurzame energie door in je eigen buurt elektrische auto's of hergebruikte accu's in te zetten is voor mij een sprekend voorbeeld van een lokale, innovatieve oplossing voor de wereldwijde uitdagingen om energie en vervoer te verduurzamen", meent de bewindsvrouw.

Kansen

"Dat de Europese Commissie juist deze Utrechtse innovatie kiest als test, toont de economische kansen van deze ontwikkeling aan", stelt Keijzer.

Ondernemer Robin Berg van LomboXnet ziet groeikansen bij het benutten van accu's van elektrische auto's in het energienet. ''Deze samenwerking helpt om dit in de toekomst op grotere schaal te kunnen doen en Europa hier in leidend te laten zijn."