Dit wordt de week voor ondernemers

Op de Amsterdamse beurs vinden maandag wat verschuivingen plaats. ASR Nederland en Philips Lighting worden gepromoveerd naar de AEX-index. Ze nemen daar de plaats in van Koninklijke Boskalis Westminster en SBM Offshore, die worden opgenomen in de AMX-index voor middelgrote fondsen.

AMG Advanced Metallurgical Group en Takeaway.com schuiven op hun beurt door vanuit de index voor kleinere fondsen AScX naar de AMX. VolkerWessels en Wessanen gaan juist een treetje naar beneden.

De 25 grootste en meest verhandelde aandelen op de Amsterdamse beurs maken deel uit van de AEX, de nummers 26 tot en met 50 worden opgenomen in de AMX.

Geluk

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dinsdag bekend hoe gelukkig Nederlanders zich in 2017 voelden.

Aangezien de meeste mensen veel tijd op de werkvloer doorbrengen, vroegen wij vorige maand naar aanleiding van de start van een opleiding tot werkgelukdeskundige hoe je gelukkiger wordt op je werk. Werkgeluk leidt tot minder verzuim, minder stress, hogere kwaliteit van dienstverlening en meer klanttevredenheid.

"Als je het roer wilt omgooien, neem dan de tijd om de inzichten te verwerken en je te ontwikkelen", adviseerde werkgelukdeskundige Krista de Wolff. "Zoek bijvoorbeeld uit welke werkomstandigheden belangrijk zijn en welke werkzaamheden je enthousiast maken en waarom."

Bierwedstrijd

Alle meer dan vijfhonderd Nederlandse brouwerijen hebben een uitnodiging in de bus gehad om deel te nemen aan de Dutch Beer Challenge: de vierde editie van de bierwedstrijd. Woensdag buigen nationale en internationale bierexperts en keurmeesters zich over de oogst.

In 25 subcategorieën, waaronder pils, pale ale, gerstewijn, witbier en fruitbier, bepalen de deskundigen door middel van blind proeven welk bier het beste bier van Nederland is. Dit wordt op 24 mei bij de opening van de Week van het Nederlandse Bier uit de doeken gedaan.

Gemeenteraadsverkiezingen

Daarnaast zijn op woensdag de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste keer dat we hiervoor naar de stembus gingen, was op 19 maart 2014. De opkomst was toen 53,8 procent.

De meeste stemlokalen zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur. Bijna 12,5 miljoen mensen in 335 gemeenten mogen hun stem uitbrengen. In tientallen gemeenten wordt dit keer niet gestemd, omdat daar herindelingen zijn geweest of nog gaan komen.

Daarnaast kunnen bijna dertien miljoen mensen in 380 gemeenten stemmen in het kader van het referendum over de zogenoemde aftapwet, of sleepwet, die Nederlandse inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden geeft.

Earth Hour

Miljoenen mensen in meer dan honderdtachtig landen doen zaterdag om 20.30 uur lokale tijd een uur het licht uit tijdens Earth Hour. Ook worden beroemde bouwwerken en locaties in duisternis gehuld.

In Nederland is het landelijke switch off-evenement dit jaar bij de Erasmusbrug in Rotterdam. Astronaut André Kuipers schakelt de verlichting van de brug uit.

Earth Hour werd in 2007 voor het eerst georganiseerd in de Australische stad Sydney. Initiatiefnemer is het Wereld Natuur Fonds, dat met het evenement aandacht wil vragen voor een duurzame wereld.

Thuiswerken

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceert zaterdag een artikel over thuiswerken. Centraal staat de vraag of mensen in 2017 vaker thuiswerkten dan vijf jaar geleden.

Ook heeft het CBS uitgezocht of er verschillen zijn tussen mannen en vrouwen en hoe vaak thuiswerken voorkomt in verschillende beroepen.

Uit een eerder onderzoek van TNO en CBS bleek dat een meerderheid van de werknemers die incidenteel thuiswerken het gevoel heeft hierdoor familieactiviteiten te missen of te verwaarlozen. Zij hebben hier meer last van dan mensen die vaker thuiswerken of die juist niet thuiswerken.

Zomertijd

Zondag begint de zomertijd. Dat betekent dat de klok 's nachts om 2.00 uur een uur vooruitgaat, de nacht duurt dus een uurtje korter.

Het idee achter de zomertijd is dat de periode van daglicht zo beter overeenkomt met de tijd waarin de meeste mensen wakker zijn. Hierdoor zou een energiebesparend effect optreden. Dit effect staat echter ter discussie.

Op de markt

Marktkooplui in de non-foodsector gaan steeds meer gebukt onder de concurrentie van webwinkels en discounters, zo schreven we afgelopen week. Het aantal ondernemers in deze sector neemt met gemiddeld honderd per jaar af, bleek uit onderzoek van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH).

"Niet langer is de warenmarkt de vanzelfsprekende aankoopplaats voor goedkope producten", concludeerde de branchevereniging.

De foodsector op de markt is de afgelopen tien jaar overigens wel met ongeveer duizend bedrijven gegroeid. Dit past in een bredere trend: ook de omzet vanuit de foodbranche in de detailhandel als geheel neemt toe.