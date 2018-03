Bedrijven beloven consument niet tegen te werken bij garantie

NUzakelijk: Tips en achtergronden 'In Scandinavische cultuur gedraagt werknemer zich meer als ondernemer' In culturen waar onzekerheid op de werkvloer over het algemeen wordt vermeden, wordt een gebrek aan ondernemerschap vaak gecompenseerd door een hogere mate van 'intrapreneurship'. Daarmee wordt bedoeld dat werknemers zich ondernemend gedragen.