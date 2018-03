Overgrote deel verdachte melkveebedrijven weer open

NUzakelijk: Tips en achtergronden Achtergrond 'Consument verkiest in de kou supermarkt boven speciaalzaak' De gevoelstemperatuur is deze week heel laag. Wat doet dit met het gedrag van de consument? NU.nl ging na of de chocolademelk, snert en glühwein niet aan te slepen zijn en hoe druk de schaatsenslijper het heeft.