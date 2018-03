Iets meer Nederlandse octrooiaanvragen in 2017

Hiermee staat Nederland op plek twee wat betreft het aantal octrooiaanvragen per hoofd van de bevolking, maakt het bureau woensdag bekend.

Vanuit Noord-Brabant worden de meeste aanvragen gedaan. In heel Europa staat de regio op plek vijf. Koninklijke Philips staat met 1.733 octrooiaanvragen bovenaan de lijst van Nederlandse bedrijven. Philips Lighting volgt met zevenhonderd aanvragen. Verder doen DSM, Airbus en NXP veel aanvragen vanuit Nederland.

Vooral voor medische technologie werden octrooien aangevraagd. Waarschijnlijk is dit te danken aan Philips dat zich al jaren zich concentreert op medische oplossingen.

Philips

Na de spin-off van Philips Lighting en Lumileds staat Philips niet meer op de Europese eerste plek van bedrijven die aanvragen doen. Voor de eerste keer in de geschiedenis van het Europees Octrooibureau heeft een Chinees concern, namelijk Huawei, de meeste aanvragen ingediend.

De meeste aanvragen werden gedaan vanuit de Verenigde Staten, Duitsland, Japan, Frankrijk en China. Dit laatste land staat voor het eerst in de top vijf. China haalde Zwitserland in nadat de aanvragen in het Aziatische land met 16,6 procent stegen.

Per hoofd van de bevolking staat Zwitserland nog wel op plek één, met 412 aanvragen per miljoen inwoners. In de top vijf staan verder Nederland, Denemarken, Zweden en Finland.

In 2017 ontving het Europees Octrooibureau een nieuw recordaantal van bijna 166.000 Europese octrooiaanvragen, een stijging van 3,9 procent ten opzichte van 2016.