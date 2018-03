'Revolte' tegen Thuisbezorgd moet voor het WK vorm krijgen

Om een vuist te maken tegen Thuisbezorgd startte Sleman Mirza, horeca-ondernemer in Enschede, eerst Horeca in Actie om met de concullega's een collectief te vormen. De actie hielp niet en daarom wil Mirza een eigen bezorgsite starten: Eten.com.

Voorlopig kunnen alleen ondernemers zich nog aanmelden bij het platform. Mirza streeft ernaar om voor de start van het WK het bestelplatform daadwerkelijk in de lucht hebben. "Het is op dit moment echt puur voor de ondernemers", vertelt Mirza.

"We bieden nu ondernemers de mogelijkheid om zich aan te melden zodat we op het moment dat we online gaan een behoorlijk grote vuist kunnen maken tegen Thuisbezorgd." Om zoveel mogelijk ondernemers aan te spreken, wordt de site in verschillende talen, waaronder Chinees en Turks, aangeboden.

Coöperatie

Volgens Mirza hebben zich zo'n twaalfhonderd restaurants aangesloten bij het initiatief. Of dat al genoeg is? "Nee, we gaan lekker door. We zijn net begonnen."

De nieuwe site moet gerund worden als een coöperatie met een bestuur van deels aangesloten horeca-ondernemers en deels professionals uit het vakgebied zoals juridisch en technisch specialisten.

De bestelsite moet nog gebouwd en het WK in Rusland start over iets meer dan drie maanden. Hoe gaat Mirza een site in die korte tijd lanceren die kan concurreren met Thuisbezorgd? "Op dat gebied werken we met de absolute top in hun vakgebied. Die weten precies hoe je zo'n platform in goede banen leidt."

Financiering

Voor de restauranthouders moet de lagere commissie vooral in het oog springen. Mirza wil met de coöperatie een commissie vragen van 6 procent in plaats van de 13 procent die Thuisbezorgd vraagt.

De eerste financiering moet deels van investeringen van partners komen en van leden die de mogelijkheid krijgen om tegen een rendement geld te lenen aan de coöperatie, hoewel de laatste mogelijkheid geen must is.

"Het is een platform van ons allemaal. Als we allemaal een klein stukje betalen, via de commissie, dan kunnen wij de continuïteit van de coöperatie ook garanderen." Mirza wil ook inzetten op een inkoopcollectief om samen sterker te staan tegenover leveranciers.

Concrete prognoses over hoeveel bestellingen het platform gaat doen, wil Mirza nog niet geven.