Dit wordt de week voor ondernemers

Koningin Máxima houdt maandag een praatje bij het symposium Power of Partnerships - making finance work for women entrepreneurs. Dit symposium gaat over de kwaliteit en toegankelijkheid van financiële producten en diensten voor vrouwelijke ondernemers. Wereldwijd heeft naar schatting 70 procent van de vrouwelijke ondernemers weinig tot geen toegang tot financiering.

De koningin gaat in haar toespraak in op het belang van verschillende financieringsopties voor de ontwikkeling van ondernemerschap onder vrouwen.

Het symposium wordt georganiseerd door de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO) en het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Naast vrouwelijke ondernemers zullen ook investeerders, banken, beleidsmakers, vrouwennetwerken en non-profitorganisaties deelnemen.

Internationale economie

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) publiceert dinsdag haar Interim Economic Outlook. Hierin kijkt de OESO naar de kansen en risico's voor de internationale economie op korte en middellange termijn.

Afgelopen november voorspelde de OESO een groei van 3,7 procent voor de wereldeconomie in 2018, gevolgd door een plus van 3,6 procent volgend jaar.

Tulpen

Van woensdag tot en met vrijdag vindt in Noord-Holland de derde editie van het Tulip Trade Event plaats. Elf tulpenexporteurs en -veredelaars in de provincie ontvangen bezoekers uit binnen- en buitenland.

De gastheren laten zien welke nieuwe trends en teeltmethoden er zijn. Het promotie-evenement hoopt de exportpositie van de Hollandse tulp verder te versterken.

Tijdens het drie dagen durende evenement zullen honderden rassen in bloei staan. Volgens de organisatie wordt er met name door de groeiende interesse vanuit de detailhandel steeds meer ingezet op nieuwe vormen en kleuren.

Ander beroep

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laat woensdag weten hoeveel mensen vorig jaar voor een ander beroep hebben gekozen.

Het CBS bekijkt verder of er meer mensen van beroep veranderen nu de arbeidsmarkt krapper wordt en wie er nu eigelijk vooral van beroep wisselen.

Olympische Spelen

Het duurt nog even voordat het echt zover is, maar wie een graantje wil meepikken moet er op tijd bij zijn: de voorbereidingen van de Olympische Spelen 2024 in Parijs. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseert donderdag een seminar voor ondernemers. Zij kunnen daar uitzoeken welke kansen de Spelen hun bedrijf kunnen bieden.

Ondernemers kunnen tijdens het seminar bovendien meedenken over de manieren waarop de overheid Nederlandse ondernemers kan helpen in aanloop naar de Olympische Spelen.

De Olympische Spelen 2024 worden als het aan Parijs ligt de "groenste Spelen ooit", dus voor Nederlandse bedrijven zijn er volgens de RVO onder meer mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Ook maatschappelijke uitdagingen en veiligheid bieden kansen. Het seminar is gratis, maar aanmelding vooraf is noodzakelijk.

Verenigd Koninkrijk

Het CBS maakt donderdag bekend hoe het in het vierde kwartaal met de handel in diensten met het Verenigd Koninkrijk gesteld was.

De voorbereidingen op de Brexit zijn ondertussen in volle gang. Zo worden er momenteel 750 tot 930 nieuwe douanebeambten geworven. Ook krijgt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) er een behoorlijk aantal mensen bij.

De maatregelen leverden Nederland een compliment op van Michel Barnier, de EU-onderhandelaar voor de Brexit. ''Nederland heeft vorige week belangrijke stappen gezet om zich voor te bereiden op de gevolgen van de Brexit, een zeer goed voorbeeld", stelde Barnier.

Eten.com

Begin maart hebben restauranthouders hun eigen maaltijdbezorgingswebsite geïntroduceerd. Daarmee willen ze de concurrentie met Thuisbezorgd.nl aangaan, dat per 1 januari de tarieven heeft verhoogd. Eten.com, zoals de nieuwe site heet, heeft een lagere commissie per bezorging.

Volgens initiatiefnemer Sleman Mirza, die we spraken over de oprichting van Eten.com, voelen sommige restauranteigenaren zich klemgezet door Thuisbezorgd. Mirza streeft ernaar om voor de start van het WK het bestelplatform daadwerkelijk in de lucht te hebben.

"We bieden nu ondernemers de mogelijkheid om zich aan te melden, zodat we op het moment dat we online gaan een behoorlijk grote vuist kunnen maken tegen Thuisbezorgd." Om zo veel mogelijk ondernemers aan te spreken, wordt de site in verschillende talen, waaronder Chinees en Turks, aangeboden, zo vertelde Mirza.

Starten

Ook hebben we wat tips van de Kamer van Koophandel (KvK) op een rij gezet voor beginnende ondernemers. Zo moet je allereerst heel goed bepalen wie je doelgroep is.

''Je kan beter een kleinere, duidelijke doelgroep hebben dan te breed inzetten. Aan de hand van je doelgroep kan je beter bepalen waar je je marketing op moet richten", tipt adviseur Sergej Schuurman van de KvK.

Ook moet je, als je wil opvallen met je kersverse bedrijf, volgens hem een goed verhaal hebben.