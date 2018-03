Picnic gaat retourzendingen wehkamp meenemen

Dit meldt het bedrijf vrijdag. De partijen hebben meerdere logistieke stromen en ICT-systemen op elkaar aangesloten en willen op termijn de samenwerking uitbreiden met de bezorging van wehkamp-bestellingen.

Volgens Michiel Muller, medeoprichter van Picnic, komen de bezorgauto's van Picnic al wekelijks bij een kwart van de Amersfoortse gezinnen aan de deur. "Het is dus makkelijk en duurzaam om de retourpakketjes van wehkamp mee te nemen en het effect is enorm."

Gevraagd naar de financiële verhoudingen binnen de samenwerking vertelt hij aan NU.nl dat hij eerst wil gaan kijken hoe het plan werkt en of mensen gebruik gaan maken van de dienst. "Daarna gaan we nadenken over hoe we die samenwerking verder inkleden."

Meer samenwerkingen

Volgens Maarten Tibosch, operationeel directeur bij wehkamp, zorgt de samenwerking ervoor dat de klant meerdere bezorgingen op één moment kan ontvangen. "Dat scheelt ontzettend veel tijd en ruimte, dus wij denken dat klanten dit erg waarderen. In plaats van met meerdere bezorgwagentjes achter elkaar de straat in te rijden, bundelen we dat nu tot een duurzamer en efficiënter geheel.”

Op kleine schaal werkt Picnic ook al samen met een bibliotheek in Houten. Leden kunnen hun uitgeleende boeken inleveren bij Picnic. Muller vertelt dat het bedrijf met meer partijen zoals webwinkels, maar zelfs ook zorginstellingen, gesprekken voert over samenwerkingen.

in 2018 wil Picnic fors verder groeien. Onlangs is de bezorgdienst gestart in de Gouda en omgeving en binnenkort kan een deel van Amsterdam gebruikmaken van de dienst. Volgens Muller groeit Picnic ook nog in 'thuismarkt' Amersfoort. Inmiddels zit het bedrijf op bijna honderdduizend klanten.