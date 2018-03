Detailhandel slaat alarm over autoluwe binnensteden

In diverse steden willen politieke partijen de binnenstad autoluw maken of parkeerplaatsen schrappen. Dat soort initiatieven lijkt "louter en alleen gericht tegen auto's in plaats van dat het ook de binnenstad vooruithelpt", meent voorzitter Guido van Woerkom van de branchevereniging.

Anti-autobeleid zal consumenten minder welkom laten voelen als er geen goede ov-verbinding is of als consumenten grote aankopen wil doen, stelt Detailhandel Nederland.

Toegankelijk

Voor "traditionele" winkels is het belangrijk dat winkelen zo toegankelijk en prettig mogelijk is, zodat consumenten niet afhaken en online gaan kopen. "Een gastvrij en aantrekkelijk parkeerbeleid is geen overbodige luxe in een tijd waarin beleving een steeds belangrijker deel uitmaakt van het winkelen."

Goede punten op het gebied van de bereikbaarheid noemt Detailhandel Nederland onder meer het bevriezen of verlagen van parkeertarieven, meer parkeermogelijkheid op drukke dagen, meer laadpalen voor elektrische auto's en P+R-terreinen met een gratis of goedkope ov-verbinding naar de binnenstad.

Luchtvervuiling

Milieudefensie zegt dat in veel steden juist steun bestaat voor maatregelen om auto's uit het centrum te weren. Dat blijkt volgens de organisatie uit een onderzoek dat I&O Research in opdracht heeft uitgevoerd onder 3.244 inwoners van grote gemeenten.

Maatregelen als het beperken van de uitstoot van het openbaar vervoer en het weren van vervuilende auto's kunnen volgens Milieudefensie in alle twintig grootste gemeenten op steun rekenen.

Autovrij

Over het helemaal autovrij maken van binnensteden verschillen de meningen. In Zaanstad steunt 76 procent van de inwoners dergelijk beleid, terwijl van de inwoners van Haarlem maar 46 procent het daarmee eens is.

Landelijk gezien zou het percentage voorstanders op 72 procent liggen. Twee derde van de ondervraagden vindt dat de auto mag wijken voor fietsers en meer groen. Een op de tien ondervraagden wil dat auto's meer ruimte krijgen.

"In de stad is de auto echt op zijn retour", meent Anne Knol van Milieudefensie. "Steeds meer mensen realiseren zich hoe vervuilend auto's zijn en dat we met de ruimte in de stad veel leukere dingen kunnen doen."