'Consument verkiest in de kou supermarkt boven speciaalzaak'

Het extreme winterweer stuwt vooral de verkoop van rookworsten, boerenkool en blokjes spek, zegt specialist aankoopgedrag Joop Holla van marktonderzoeksbureau GfK.

"Vooruitlopend op het winterweer zie je ook dat supermarkten daarop inhaken met bijvoorbeeld een spotje met Frans Bauer, maar ook bij Lidl lagen de schaatsen in de schappen", aldus Holla.

"Daarnaast profiteren supermarkten, omdat mensen de kou omzeilen", zegt Holla. "Mensen gaan vaker naar de supermarkt, in plaats van naar verschillende speciaalzaken. Ook is de markt vaak dicht."

Chocolademelk

FrieslandCampina merkt altijd dat de vraag naar chocolademelk toeneemt als het kouder wordt. "Net als de vorige koude periode nemen de verkopen bij de groothandel en in de retail toe", aldus de woordvoerder.

"Warme chocomelk hoort een beetje bij een soort traditie van oer-Hollandse gezelligheid en schaatsplezier. Het is echt iets wat mensen nemen om zichzelf in koude periodes te trakteren", aldus de woordvoerder.

Ook Detailresult Groep, het bedrijf achter de supermarktketens Dirk van den Broek en DekaMarkt, laat weten dat chocolademelk "goede verkoopcijfers" laat zien. "Bij glühwein zien wij deze week duidelijk een stijging in de verkoop ten opzichte van voorgaande jaren", aldus een woordvoerder van het concern.

Schaatsen slijpen

Ronny Nieuwpoort van schaats- en skateswinkel de Skatedokter in Amsterdam is hard aan de slag voor schaatsliefhebbers die de kou willen trotseren. "We zijn sinds acht dagen druk met het slijpen van schaatsen. We staan met zijn drieën in de winkel, maar als het moet, ga ik gewoon de hele nacht door."

Afgelopen zaterdag had Nieuwpoort een honderd paar schaatsen in zijn winkel en de volgende dag stonden de schaatsen geslepen weer klaar. Nieuwpoort: "Per dag slijpen we gemiddeld vijftig paar. Zo druk, dat is toch leuk!"