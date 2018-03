Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Wat doen werknemers nog aan bijscholing als ze de schoolbanken eenmaal achter zich hebben gelaten? Die vraag behandelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag op basis van gegevens over 2016.

Het statistiekbureau onthult ook in welke mate opleidingsniveau, leeftijd en bedrijfstak meespelen als het gaat om de bereidheid van werknemers om een cursus te volgen.

Octrooien

Het Europees Octrooibureau (EOB) maakt woensdag de jaarcijfers over 2017 bekend. Welke landen en bedrijven hebben de meeste octrooiaanvragen op hun naam gezet?

In 2016 heeft het EOB 2.784 octrooien aan Nederlandse bedrijven verleend. Dat was 39,8 procent meer dan in 2015 en daarmee bovendien de sterkste groei in tien jaar tijd.

Nederland stond wereldwijd op de zevende plaats en binnen Europa op de vierde plek wat betreft het aantal bij het EOB ingediende octrooiaanvragen. Dat is deels te danken aan het concern Philips, dat in 2016 wederom de grootste octrooiaanvrager bij het EOB was.

Maakindustrie

Ook vindt woensdag de allereerste Avond van de Maakindustrie plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Dit nieuwe evenement wil bedrijven die innovatief zijn in de keten van de Nederlandse industrie in het zonnetje zetten. De avond is een initiatief van het platform FPT-VIMAG en de Metaalunie.

Tijdens de avond worden ook de winnaars van de TechniShow Innovation Awards bekendgemaakt. Deze prijzen zijn bedoeld voor bedrijven die een vernieuwend product of een vernieuwende aanpak hebben ontwikkeld op het gebied van processen, materialen of technieken. Er worden meerdere categorieën onderscheiden. De Avond van de Maakindustrie is exclusief voor genodigden.

Internationale Vrouwendag

Donderdag is het Internationale Vrouwendag. Tijdens deze dag wordt aandacht gevraagd voor thema's op het gebied van emancipatie en participatie, zoals economische zelfstandigheid voor vrouwen en het tegengaan van huiselijk geweld.

Het CBS maakt in het kader van deze dag gegevens bekend over vrouwen in de Nederlandse landbouw. Het statistiekbureau laat weten hoeveel vrouwen vorig jaar in de landbouwsector werkten en in welke bedrijfstakken zij vooral actief waren.

Ook in Nederland laat de economische zelfstandigheid van vrouwen nog wel eens te wensen over. In januari meldde het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport dat jonge vrouwen minder vaak economisch zelfstandig zijn dan hun mannelijke leeftijdgenoten. Ze kiezen er namelijk al snel voor om in deeltijd te werken en verdienen daardoor minder.

Vegetarisch

In het weekend vindt vak- en publieksbeurs VeggieWorld plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De naar eigen zeggen grootste volledig vegetarische beurs van Europa strijkt voor de derde keer neer in Nederland.

De vorige editie telde 7.600 bezoekers en honderd exposanten, die de bezoekers willen laten kennismaken met vooruitstrevende plantaardige producten en gerechten. Tijdens de beurs vinden onder meer kookdemonstraties en interactieve lezingen plaats.

Bijklussende boeren

Vorig weekend gingen we in een artikel uitgebreid in op het verschijnsel bijklussende boeren. Maar liefst een derde van alle landbouwbedrijven houdt zich niet meer puur bezig met voedselproductie, maar doet er van alles bij.

Tijdens onze zoektocht naar deze boeren kwamen we van alles tegen: een bed and breakfast met maïsdoolhof, wijnverkoop of exotisch klinkende activiteiten als geitenyoga en koeiensurvival.

Een betrekkelijk nieuwe bijverdienste voor boeren is kinderopvang. In 2016 hadden zo'n honderdveertig boerderijen een crèche op het erf. Ondernemers die hieraan beginnen, doen dat meestal uit idealisme, zei Margit Borst van de Vereniging Agrarische Kinderopvang (VAK).

''Ze merken aan hun eigen kinderen dat die het heel erg naar hun zin hebben gehad toen ze opgroeiden op een boerderij en willen dat ook voor andere kinderen.''

Uitbreiding

Verder spraken we afgelopen week met directeur Paul Berkelmans van de budgetbrillenketen Eyelove, die met mobiele brillenwinkels voet aan de grond wil krijgen in de Verenigde Staten.

De afgelopen maanden ging een proefteam al bij bedrijven langs. Op locatie doet een specialist oogmetingen en worden de brillen van de onderneming aangeboden.

"Het is misschien nog te vroeg om te stellen dat dit de nieuwe manier van brillen kopen wordt, maar de feedback die wij van zowel werkgevers en werknemers krijgen is positief", vertelde Berkelmans ons.