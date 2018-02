'Ik weet niet of dit de nieuwe manier van brillen verkopen is'

De afgelopen maanden werd al met een proefteam gewerkt dat bij bedrijven langsging. Op locatie doet een specialist metingen en worden brillen van Eyelove aangeboden.

"Het is misschien nog te vroeg om te stellen dat dit de nieuwe manier van brillen kopen wordt, maar de feedback die wij van zowel werkgevers en werknemers krijgen is positief."

Per dag wordt enkele duizenden dollars aan omzet geboekt met de verkoop van tientallen brillen. Dit zal de totale omzet, die vorig jaar 13 miljoen euro bedroeg, nog niet fors stuwen, geeft de ondernemer toe. "Maar het is een grote markt an sich en het is een kansrijk model. En wat ik een heel positief signaal vind, is dat bedrijven nu al vragen of we op korte termijn terug kunnen komen."

Beperkende factor

Voor de klant is het een vorm van gemak, legt Berkelmans uit. "Je gaat naar een groot bedrijf, bijvoorbeeld LinkedIn, en dan zetten ze daar een mobiele winkel op met een specialist. De specialist doet de oogmetingen en vervolgens bieden wij Eyelove-brillen aan. Het voordeel voor de werknemer is dat hij of zij niet meer de deur uit hoeft."

Voor de verkoop is die specialist vaak de beperkende factor. "Want hij kan maar een aantal klanten per dag helpen." Berkelmans ziet dat bedrijven daarom vragen of de pop-up-store kan terugkomen. Bij bijna de helft van de bezoeken is het team al eerder geweest. Nu het eerste team bijna volledig bezet is, wil Eyelove voorlopig een tweede team actief hebben in de VS.

Oogarts

Opvallend is de aanwezigheid van een getrainde professional. In Nederland werkt Eyelove vooral met getrainde drogisterijmedewerkers die een oogmetingssysteem bedienen, maar in de VS verplicht de wetgever de aanwezigheid van een specialist. Voor de winstmarge maakt dit niet uit, omdat de verzekering ook de meting van vergoedt.

Afhankelijk van hoeveel aanvragen er zijn, wordt het aantal teams uitgebreid, zegt Berkelmans. "De factor is hoeveel aanvragen we vanuit bedrijven krijgen." Grote investeringen in uitbreidingen zijn niet nodig. "Het is vraaggestuurd."

140 dollar

Een gemiddelde multifocale bril in de VS kost zo'n 600 tot 1.000 dollar. Eyelove biedt een multifocale bril van ongeveer 140 dollar aan. In Nederland kost dezelfde bril bij het budgetconcern 99 euro.

Berkelmans denkt er niet aan een vergelijkbaar model te introduceren in Nederland, hoewel het in theorie wel kan. "Ik denk dat de Nederlandse methode met de shop-in-shop hier beter past." De ondernemer is van plan om verder uit te breiden naar andere markten, maar concrete plannen zijn er nog niet. "Voor ons is iedere markt waar de brillen duur zijn in vergelijking met onze prijzen interessant. En dat is bijna iedere westerse markt."

Onlangs kreeg Eyelove te maken met negatieve reacties op een reclame met zanger Rene Froger, waar Eyelove een langere samenwerking mee heeft. "Het is natuurlijk niet onze bedoeling om irritante reclame te maken", zegt Berkelmans hierover. "We waren wel een beetje verrast. Wij wilden vooral een heel duidelijke reclame maken. Ik had zelf helemaal niet de associatie met irritant. Eerder bondig en duidelijk. Dat is ook onze doelstelling."