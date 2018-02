'Kantoorpersoneel staat trailers met schaatsen in te laden'

Eind volgende week verwachten experts dat een ijsdikte van tien centimeter mogelijk moet zijn waardoor schaatsen op ondergelopen banen al mogelijk wordt. Op toertochten is het waarschijnlijknog even wachten.

Bij familiebedrijf Schreuders Sport International, de groothandel die het schaatsmerk Nijdam voert, is het zo druk dat het kantoorpersoneel trailers met schaatsen staat in te pakken.

Precieze verkoopaantallen wil directeur Niels Emck niet geven, maar op de dag van het interview heeft het bedrijf al enkele vrachtwagens volgeladen met schaatsen. In een periode zonder noemenswaardige vorstperiode verkoopt het bedrijf maar enkele pallets met schaatsen.

Om aan alle vraag tegemoet te komen, zijn de openingstijden van het bedrijf verruimd en gaan de deuren ook op zaterdag open. Emck is ook op noodsituaties voorbereid. Zo is er bijvoorbeeld een noodaggregaat beschikbaar voor het uiterste geval dat de stroom uitvalt.

Kers op de taart

De schaatsen worden in het Verre-Oosten gemaakt en Emck is dus niet bezig met de productie op korte termijn. "Dat kunnen wij ook niet dus. Wij hebben voorraad liggen en dat leveren we nu uit." Maar in principe hoeft dat ook niet, legt Emck uit. "Als wij leeg zijn, durf ik redelijk te stellen dat er geen schaatsen meer te krijgen zijn in Nederland."

Voor Schreuders Sport is de schaatsverkoop vooral een kers op de taart. De groothandel voert een breder assortiment aan sportartikelen. "Wij hebben nog heel veel andere producten. Door het jaar heen, leven we daar eigenlijk van. Je merkt het uiteindelijk wel in de cijfers, maar het is niet zo dat je er afhankelijk van bent."

Gezellig druk

Eise Stuiver, verkoper bij schaatsfabrikant Zandstra, vertelt dat het gezellig druk is in het bedrijf, maar soms wel chaotisch. "De winkeliers zijn nu echt om." Zandstra heeft het magazijn vol liggen voor een periode zoals nu. "Dat moet je nu op voorraad hebben." Extra productie draaien, is er nu niet meer bij, legt hij uit.

"De aantallen die in maximaal twee weken hier de deur uitgaan, die kun je niet in een paar dagen produceren. Daar hebben we de hele zomer voor nodig." Normaliter moet Zandstra het hebben van de kunstijsbanen en tijdelijke banen die elke winter open zijn. Verder verkoopt het bedrijf skeelers en watersportartikelen. "Zo hebben we ieder jaar toch onze handel, maar deze periodes zijn de krenten in de pap."

De koude periode komt nu relatief laat in het jaar. "Soms is het in deze tijd van het jaar wel eens wat minder, dus is dit voor heel veel zaken een leuk extraatje."

Nerveus

Ook bij Edward Hagen van Evo Schaatsen is het aanpoten. "Normaliter verkoop je in deze periode van het jaar niet zo gek veel meer, maar als het gaat vriezen gaat iedereen bestellen. Gister merkten we het een klein beetje. Vandaag zijn de schaatswinkels toch wel erg nerveus."

Evo is vooral gespecialiseerd in shorttrackschaatsen. Zo rijdt het merendeel van de Nederlandse olympische shorttrackers bijvoorbeeld met onderdelen van het concern. Maar ook de vraag naar langebaanschaatsen merkt men hier. "Ik loop al de hele dag te rennen. Ik heb het zweet op mijn rug staan."