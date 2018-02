Autosector weer terug op niveau van voor de crisis

Door de omzetstijgingen van de afgelopen drie jaar is de omzet in de autosector inmiddels weer op het niveau van 2008, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De handel liep tussen 2008 en 2014, tijdens de crisis, sterk terug. De totale omzet in de branche was daarbij op het dieptepunt 15 procent lager dan in 2008. In sommige deelbranches was de omzet zelfs meer dan een kwart lager.

In alle kwartalen van 2017 is de omzet gestegen. Ook in het vierde kwartaal van 2017 nam de afzet met bijna 1 procent toe ten opzichte van een jaar eerder. De omzetstijging in het laatste kwartaal van 2017 was wel lager dan in eerdere kwartalen dat jaar.

Omzetgroei

De personenautobranche en de importeurs van nieuwe personenauto's boekten de grootste omzetgroei. In deze branches was de omzet over vorig jaar respectievelijk 7 procent en 6 procent hoger dan in 2016. De omzet werd onder meer gestuwd door de verkoop van meer nieuwe personenauto's.

Ook de autoservicebedrijven, de auto-onderdelenhandel en de motorbranche profiteerden van omzetstijgingen. Zij boekten respectievelijk stijgingen van 4 procent, 0,4 en 0,3 procent. De omzetgroei was in vergelijking met 2016 wel lager voor de handel in auto-onderdelen en de motorbranche.

De enige deelbranche binnen de autosector met een omzetkrimp was de bedrijfsautobranche. Na twee jaren van zeer sterke groei werd er in 2017 ruim 3 procent minder omgezet dan het jaar ervoor.

Verschil

Binnen de sector vallen wel aanzienlijke verschillen op tussen 2008 en 2017. De omzet van de handel in auto-onderdelen was in 2017 bijna een kwart hoger dan in 2008. Ook de importeurs hebben vorig jaar 2,5 procent meer omgezet dan in 2008.

De motorbranche zit daarentegen nog 2 procent onder het omzetniveau van 2008. De personenautobranche en de bedrijfsautobranche liggen nog verder achter op het niveau van 2008. De omzetten in deze branches liggen respectievelijk 6 procent en 9 procent lager.

De omzet van de autoservicebedrijven ligt met een lichte daling van 0,7 procent op een vergelijkbaar niveau.

Krapte

Met het aantrekken van de omzet in de autosector, nam het aantal vacatures toe. Aan het eind van het vierde kwartaal stond de teller op vierduizend vacatures. Dit is het hoogste aantal sinds het derde kwartaal van 2008.

Ondernemers ervaren bovendien vaker een tekort aan arbeidskrachten. Ruim een op de vijf ondernemers stelt dat een tekort aan arbeidskrachten hen belemmert in hun activiteiten. Bij de autoservicebedrijven zijn dit bijna twee op de vijf ondernemers.