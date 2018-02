Vier tips voor als je met je familiebedrijf over de grens gaat ondernemen

Met een goede voorbereiding valt dit vaak mee. Zo zijn familiebedrijven net zo vaak in het buitenland actief als ondernemingen die niet in handen zijn van een familie. Maar vaak zijn familiebedrijven wel voorzichtiger, terwijl het soms beter is om met volle overgave ergens voor te gaan.

Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO Accountants & Adviseurs en de Rabobank geven een aantal tips over hoe je als ondernemer met een familiebedrijf naar het buitenland kunt.

Zorg dat jouw lokale partners willen blijven ondernemen

Familiebedrijven leggen vaak de nadruk op volledige controle. Door voorzichtig te opereren en de touwtjes in handen te houden, doorsta je soms slechte tijden beter. Maar wanneer het tijd is om te groeien, kan deze voorzichtigheid jou juist weerhouden van hardere groei.

"Familiebedrijven moeten zich realiseren dat een nadruk op volledige controle een prikkel voor lokale partners wegneemt", zegt de professor Pursey Heugens, professor bij de Erasmus Universiteit. Wanneer je samen met een lokaal bedrijf in een joint venture zit, heeft die partner ook de motivatie om er helemaal voor te gaan. "Anders zijn ze hooguit een agent van de familieonderneming en dat neemt gewoon prikkels weg. Familiebedrijven moeten zich er bewust van zijn dat controle ook een prijs heeft."

In sommige landen is het een voordeel je te profileren als familiebedrijf

Soms kan het een voordeel zijn om de onderneming ook echt als familiebedrijf te presenteren. Dit geldt met name in landen die meer op de lange termijn gericht zijn. "Denk bijvoorbeeld aan een land als Japan of China. Hier is het heel erg aan te raden om je juist te presenteren als familiebedrijf."

Zoek buitenstaanders om je te helpen naar het buitenland te gaan

"We zien dat ogen en deuren vaak geopend worden door buitenstaanders." Dit betekent niet dat je de directiepositie moet opgeven om plaats te maken voor een door de wol geverfde bestuurder, maar je kunt bijvoorbeeld mensen van buiten aanstellen bij de exportdivisie.

Soms gaat het echter ook om een belang dat buitenstaanders nemen in het bedrijf. "Wanneer buitenstaanders toetreden tot de aandeelhoudersstructuur of in de bestuur- en beheersstructuur van een onderneming, dan zie je dat de eerste impuls tot internationalisering gegeven wordt." Met een buitenstaander aan het roer, behaalt een onderneming gemiddeld een 11 procent hoger rendement op de balans.

Het omgekeerde is ook waar: in Nederland is een familielid aan het hoofd beter

Vaak kun je als je in Nederland of even over de grens in Duitsland of België opereert de bedrijfsvoering nog doen zonder advies van buiten. Met een familielid aan het roer heeft een familiebedrijf gemiddeld een 3 procent hoger rendement dan wanneer het concern alleen in Nederland zit. Hoe dichter bij de thuismarkt, hoe belangrijker dat sociale kapitaal van jouw familie is. Hoe verder je je buiten de bestaande markten begeeft, hoe belangrijker extra expertise wordt en hoe meer je behoefte hebt aan een buitenstaander.