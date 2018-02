Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Het Nationaal Retail Innovatie Festival beleeft maandag zijn tweede editie, in Roermond. Het evenement wil niet alleen inzicht geven in trends en ontwikkelingen, maar ook praktische tips aanleveren waarmee retailers in hun eigen omgeving aan de slag kunnen.

Naast retailers zijn ook beleidsmakers en vastgoedpartijen welkom op het festival. Tussen 12.00 uur en 18.30 uur kunnen bezoekers een programma in het centrum van Roermond bijwonen. Langs een festivalroute worden verschillende workshops, netwerkmomenten en inspiratiesessies gegeven.

Pakketjes

Verder publiceert PostNL maandag cijfers over het vierde kwartaal en heel 2017. In het derde kwartaal wist het postbedrijf te profiteren van een sterke groei bij de pakketbezorging. De bezorging van pakketjes leverde het concern een vijfde meer op dan een jaar eerder, namelijk 274 miljoen euro aan omzet.

Bij de postbezorging daalden de opbrengsten juist met 4 procent naar 395 miljoen euro. De totale omzet steeg wel met 5 procent.

"We zagen een sterke volumedaling bij Mail in Nederland, deels door de toegenomen concurrentie van stapelaars, geholpen door eerdere ACM-maatregelen", zei CEO Herna Verhagen.

De ACM besloot afgelopen zomer dat PostNL toegang moet blijven geven tot zijn sorteer- en bezorgnetwerk. Daardoor kunnen zakelijke klanten voor hun 24 uurspartijenpost blijven kiezen uit meerdere postvervoerbedrijven.

Suikerbieten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt woensdag met cijfers over de productie van suikerbieten. Het gaat om een Europese vergelijking. Welke ontwikkeling laat de teelt van suikerbieten zien na het loslaten van het quotum in 2017?

Het statistiekbureau liet afgelopen december al weten dat de oogst van suikerbieten in Nederland in 2017 met bijna 40 procent is toegenomen.

Dankzij de afschaffing van het suikerquotum kon in de Europese Unie in dat jaar voor het eerst onbeperkt suiker worden geproduceerd. Door de uitbreiding van de productie daalde de suikerbietenprijs wel.

Complimentje

Donderdag is het 1 maart en dat betekent dat het Nationale Complimentendag is in Nederland. Het is de bedoeling dat iedereen op die dag drie complimenten uitdeelt in zijn omgeving. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers.

Naar aanleiding van de vorige complimentendag spraken we arbeidspsycholoog Tosca Gort. Zij gaf toen wat tips voor het geven van complimenten op de werkvloer.

"Veel werkgevers en managers hebben niet door hoe belangrijk het uitdelen van schouderklopjes is. Niet alleen voor het personeel, maar ook voor de uitstraling van je bedrijf en de omzet. Je hoort ook vaak dat een gebrek aan waardering op je werk letterlijk ziekmakend is. Door een 'complimentencultuur' in te voeren, kun je dat veranderen", stelde Gort.

Fietsen

Tijdens de Fiets- en Wandelbeurs, die van vrijdag tot en met zondag plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht, worden onder meer de Fiets Awards uitgereikt. Duidelijk wordt wat de fiets van het jaar is in verschillende categorieën. Daarnaast worden de Fiets Innovatie Awards uitgereikt.

Wouter Jager, voorzitter van de sectie Fietsen van de RAI Vereniging, zal verder de verkoopcijfers van 2017 bekendmaken. In 2016 zakte de fietsenverkoop naar het laagste niveau sinds 1987. De omzet bereikte wel een record, vooral dankzij de populariteit van elektrische fietsen.

Flexwerk

Het aantal mensen met een vast contract daalt en het aantal flexwerkers neemt toe, werd vorige week duidelijk. NUzakelijk sprak met drie arbeidsdeskundigen over de voor- en nadelen van flexwerkers voor ondernemers.

Vooral kleine werkgevers vinden vaste contracten een risico, volgens Marjolein ten Hoonte, arbeidsmarktdeskundige bij Randstad Nederland. "Ondernemers vinden het prettig als zij zich kunnen aanpassen en ervoor kunnen kiezen om een bepaald gedeelte met flexcontracten op te lossen", stelt zij.

"Momenteel zijn de effecten van flexcontracten nog niet zichtbaar, maar de kans is groot dat we deze op lange termijn wel zullen zien in arbeidsproductiviteit. Medewerkers met een tijdelijk contract kunnen toch minder gemotiveerd zijn", verwacht hoogleraar arbeidsmarkt Wilthagen.

Schaatsen

Ook hadden we contact met schaatsverkopers om de schaatskoorts te meten. Als het meezit, kan er volgende week op natuurijs worden geschaatst en dat merken schaatsverkopers. Zo is het bij de groothandel die het schaatsmerk Nijdam voert zó druk, dat het kantoorpersoneel trailers met schaatsen staat in te pakken.

"Normaliter verkoop je in deze periode van het jaar niet zo gek veel meer, maar als het gaat vriezen gaat iedereen bestellen", vertelde Edward Schagen van Evo Schaatsen ons. "Ik loop al de hele dag te rennen. Ik heb het zweet op mijn rug staan."