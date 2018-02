Producenten industrie boeken voor het eerst sinds 2011 hogere jaaromzet

In het vierde kwartaal van 2017 zagen producenten hun omzet met 6,7 procent stijgen, laat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag weten.

Het is het vijfde kwartaal op rij dat de producenten omzetgroei boeken. De buitenlandse omzet groeide harder dan de binnenlandse omzet, net als in de twee voorgaande kwartalen.

De afzetprijzen stegen in het laatste kwartaal van vorig jaar met 3,8 procent. Over heel 2017 was dit 5,9 procent.

Bijna alle branches behaalden in het vierde kwartaal meer omzet dan een jaar eerder. In de transportmiddelenindustrie groeide de omzet met 14 procent het hardst. Binnen deze sector sprongen de autoproducenten eruit, met een plus van 27,7 procent.

Ook producenten in de textiel-, kleding- en leerindustrie zagen de omzet fors stijgen, met 12,8 procent. De meubelindustrie liet als enige een min zien.