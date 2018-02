Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

In het bijzijn van staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer wordt maandag een reeks RetailDeals ondertekend. Dit gebeurt tijdens het Retailagenda Wintercongres, waar verder wordt gepraat over thema's als de huurmarkt, lokale transformatie en innovatie. Ook vindt er een retailwandeltour door het centrum van Breda plaats.

De Retailagenda werd in 2015 opgezet door onder meer het ministerie van Economische Zaken. De betrokken partijen willen de detailhandel toekomstbestendig maken en winkelgebieden weer aantrekkelijk maken.

Flexwerk

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt maandag cijfers bekend over de ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor flexwerk in 2017. Is dit vorig jaar toegenomen of niet?

Afgelopen september meldde het CBS dat vrouwen met een vast arbeidscontract sneller moeder worden dan vrouwen die een flexibel arbeidscontract hebben. Dit geldt vooral voor hoogopgeleide vrouwen. Fulltime flexwerken hangt echter bij alle opleidingsniveaus samen met de kleinste kans op moederschap.

Familiebedrijven

Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO en Rabobank maken dinsdag de resultaten bekend van een onderzoek naar familiebedrijven.

De afgelopen twee jaar hebben de drie organisaties uitgezocht hoe familiebedrijven omgaan met internationalisering.

De onderzoekers gaan onder meer in op de vraag of familiebedrijven internationaal actiever zijn dan andere bedrijven en hoe ze de stap naar het buitenland aanpakken. Ook maken ze bekend welke landen en regio's aantrekkelijk worden gevonden.

Werkgeluk

Blije werknemers lopen net iets harder voor hun baas. De Fontys Hogeschool gaat donderdag van start met een opleiding werkgeluk. Samen met de Erasmus Universiteit en het HappinessBureau komt de hogeschool met de masterclass Werkgeluk en de opleiding Werkgelukdeskundige.

Een werkgelukdeskundige houdt zich binnen een organisatie bezig met het vergroten van het werkgeluk. Tijdens de opleiding krijgen werkgelukdeskundigen in spe een theoretische basis in combinatie met veel praktische inzichten. Ze leren hoe werknemers zelf hun werkgeluk kunnen vergroten en welke rol het bedrijf daarbij kan spelen.

De opleiding tot werkgelukdeskundige beslaat twaalf dagdelen verspreid over vier maanden, de masterclass duurt vier dagdelen verdeeld over drie dagen.

Circulair kantoormeubilair

Meubelfabrikant Vepa en sociale onderneming Plastic Whale presenteren donderdag kantoormeubilair dat volledig is gemaakt van plastic dat uit de Amsterdamse grachten komt. De presentatie vindt plaats op een waslvisboot van Plastic Whale, die eveneens is gemaakt van plastic dat uit de grachten gevist is.

Vepa en Plastic Whale hebben een meerjarige samenwerking afgesproken. Het doel is om uiteindelijk een volledig circulaire kantoormeubellijn in de markt te kunnen zetten onder de naam Plastic Whale Circular Furniture.

Vepa regelt de technische ontwikkeling, productie en distributie van de meubels, terwijl Plastic Whale met behulp van sloepen plastic uit de grachten haalt.

Auto's en motoren

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert vrijdag een kwartaalmonitor over de auto- en motorbranche. Onder meer omzet, vertrouwen en faillissementen in het vierde kwartaal van 2017 komen aan bod.

Brancheorganisatie RAI Vereniging liet aan het begin van deze maand weten dat Nederlanders vorig jaar een recordbedrag hebben uitgegeven aan de aanschaf van nieuwe auto's. De gemiddelde aankoopprijs kwam uit op 31.498 euro.

"Consumenten hebben weer vertrouwen in de economie", stelde voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging. "Ze durven weer meer geld uit te geven en dat zien we in de prijs van een nieuwe auto, waardoor ook de omzet van de branche is gestegen."

Krapte

De arbeidsmarkt is voor het eerst in negen jaar gespannen te noemen, zo liet het CBS vorige week weten. Dat betekent dat de vraag naar arbeid bovengemiddeld is, terwijl het beschikbare aanbod van arbeidskrachten relatief laag is.

We spraken met verschillende brancheprofessionals om te kijken hoe werkgevers de krapte het hoofd kunnen bieden.

"Enkele jaren geleden ging de selectie heel makkelijk, maar de tijd dat je als werkgever op de eerste rij zat, is voorbij. Je moet werknemers iets te bieden hebben, zoals een goede beloning en een goed contract", zo stelde Nic van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP).

Verder hadden we een interview met Refugees Forward, een stichting die vluchtelingen die een bedrijf willen oprichten in contact brengt met studenten en ervaren ondernemers.

Volgens medeoprichter Diederick van der Wijk willen ondernemende vluchtelingen vooral weten hoe ze de Nederlandse cultuur beter kunnen leren begrijpen en hoe de juridische kant van een bedrijf werkt.

"Er komen ontzettend veel mensen naar Nederland die veel potentie bezitten. Als ze die tot uiting kunnen laten komen in Nederland, denk ik dat dat heel veel goeds teweeg kan brengen", meent Van der Wijk.