Britse investeerder neemt Nederlandse producent Odorex over

3i, dat ook al budgetwinkelketen Action in bezit heeft, neemt het belang over van de Nederlandse investeerder Egeria, meldt 3i maandag. Het management van Royal Sanders houdt ook aandelen in het concern.

Cosmeticabedrijf Royal Sanders is gevestigd in Vlijmen en het Britse Preston. Naast Odorex voert het concern onder andere ook parfummerk Van Gils en worden bad- en doucheproducten verkocht onder het merk Sanicur.

Volgens de eigen website werken er zo’n 350 mensen bij het concern dat 65 procent van de productie exporteert. Jaarlijks draait Royal Sanders een omzet van 100 miljoen euro.

Pieter de Jong, partner bij 3i Benelux, zegt in een persbericht dat Royal Sanders klaar is voor consolidatie in de sector nadat er fors is gegroeid de laatste jaren. Het concern zou zich gaan richten op overnames voor verdere uitbreiding.