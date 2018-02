Iets meer bedrijven failliet verklaard in januari

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

In december steeg het aantal faillissementen met 17. De meeste faillissementen werden in de eerste maand van het jaar uitgesproken in de handel. De handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in januari de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca, merkt het statistiekbureau op.

Dalingen en stijgingen van het aantal faillissementen kunnen elkaar snel opvolgen. In mei 2013 piekte het aantal uitgesproken faillissementen. Daarna is er sprake van een dalende trend en bereikte het aantal faillissementen in augustus 2017 het laagste niveau sinds 2001.

Daarna wisselden stijgingen en dalingen elkaar af. In december en januari nam het aantal faillissementen dus iets toe, maar de laatste tien maanden is de ontwikkeling van het aantal faillissementen volgens het CBS min of meer stabiel.