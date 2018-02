'Ondernemende vluchteling wil cultuur beter leren begrijpen'

Dit zegt Diederick van der Wijk, medeoprichter en directeur van Refugees Forward. Deze stichting brengt vluchtelingen die een bedrijf op willen richten in contact met studenten en ervaren ondernemers om ze op weg te helpen.

Dit weekend is een bootcamp waarin twintig vluchtelingen geholpen worden door twintig studenten met een pitchfinale deze zondagmiddag. In april moet er een traject van vier maanden starten waarin wordt toegewerkt naar het daadwerkelijk starten van een bedrijf door een vluchteling.

"We zien dat die connectie tussen nieuwkomers, ondernemers en studenten heel waardevol kan zijn. Naast dat het inhoudelijk een sterke combinatie is, levert het ook gewoon mooie relaties op."

Vertaalslag

Van der Wijk ziet dat vooral vluchtelingen met ondernemerservaring zich aanmelden. “Die hebben daar al één of meerdere bedrijven gerund en ook al mensen in dienst gehad. Die zijn gewoon heel erg op zoek naar de vertaalslag om te ondernemen in Nederland. Daar proberen we mensen bij te helpen.

En het zijn soms niet de minste mensen die hulp zoeken. Zo doet er iemand mee die de renovatie van één van de grootste moskeeën in Jemen heeft geleid. Een ander had al een internetstartup in Kabul. "Het loopt heel erg uiteen wat voor soort bedrijven mensen al hebben gehad, maar het overstijgt wel het winkeltje op de hoek. Dat vind ik wel heel gaaf om te zien."

Competenties

Eenmaal hier denken de ondernemers eraan om vooral een horecazaak op te richten. "Maar waar ik zelf heel enthousiast van word, is wanneer mensen iets doen dat dicht bij hun competentie ligt." Zo willen sommige vluchtelingen landbouwproducten gaan exporteren naar het Midden-Oosten. "Die mensen hebben kennis van een bepaalde industrie en de cultuur daar. Dat soort dingen vind ik heel gaaf om te zien."

“Er komen ontzettend veel mensen naar Nederland die veel potentie bezitten. Als ze die tot uiting kunnen laten komen in Nederland, denk ik dat dat heel veel goeds teweeg kan brengen.”

Omdat ze al ervaring hebben met ondernemen, komen ze vaak met heel specifieke vragen bij de organisatie. Zo proberen mensen gewoon in contact te komen met Nederlandse ondernemers om de cultuur beter te leren begrijpen, legt Van der Wijk uit, zodat ze tijdens het starten van een bedrijf de goede keuzes kunnen maken.

Zelfstandig

"Verder denk ik dat veel mensen behoefte hebben aan ondersteuning op het gebied van de juridische en administratieve context waarin je je in Nederland moet bewegen."

De ondernemers die de vluchtelingen advies geven, doen dat vooral op strategisch vlak. De studenten zorgen voor ondersteuning op operationeel vlak. "Bijvoorbeeld waar een taalbarrière een probleem kan zijn met potentiële klanten, kunnen de studenten een bijdrage leveren." Op termijn moeten de vluchtelingen deze activiteiten wel zelfstandig kunnen uitvoeren.