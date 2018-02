Als beste frietbakker onderscheiden Martin Zwerts naar Singapore

De zaak van Zwerts is een begrip in Eindhoven en inmiddels ook ver buiten de lichtstad. Verscheidene keren is zijn patat tot de beste van Nederland uitgeroepen.

Toch was uitbreiden naar het buitenland wel het laatste waar Zwerts aan dacht. ''Ik ben ook de jongste niet meer, dus op zo'n avontuur zat ik eigenlijk niet te wachten.''

Plannen

Totdat zich op een dag Aziatische investeerders meldden met grootse plannen om friet te gaan verkopen in Singapore. ''Ze kwamen met zo'n mooi businessplan dat ik er geen nee tegen kon zeggen. Het risico ligt bij hen en mij kost het niets, behalve wat tijd.''

Zwerts gaat namelijk niet zelf achter de frituur staan in het Verre Oosten. Hij heeft een lokale ondernemer de fijne kneepjes bijgebracht van het bereiden van friet en bitterballen. In april of mei gaat het filiaal in het Aziatische land open.

Google

De Aziatische zakenlieden zijn op een eenvoudige manier in Nederland terechtgekomen: ze tikten op Google gewoon "best fries in The Netherlands'' in. Zwerts staat door de onderscheidingen voor zijn product hoog in de zoekresultaten.

Dat er in Azië gouden kansen liggen, was de Brabantse frietbakker overigens niet ontgaan. In Eindhoven wemelt het van de Aziatische expats en die blijken dol op friet te zijn.

Toch gaat hij zich nu niet ineens op de internationale markt storten, vertelt Zwerts nuchter. ''Zij hebben plannen om uit te breiden naar Korea, China en de Verenigde Staten, maar daarvan moet ik nog maar zien wat het wordt.''