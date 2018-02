Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

De rechter doet maandag uitspraak in een kort geding dat Transavia heeft aangespannen tegen een piloot. De luchtvaartmaatschappij wil hem ontslaan, omdat hij in maart 2016 met zijn vader een fatale straatrace hield in Loosdrecht. De vader, die alcohol had gedronken, veroorzaakte daarbij een dodelijk ongeluk.

De piloot kreeg eerder al een taakstraf van honderd uur en een rijontzegging van een jaar opgelegd. Transavia is echter van mening dat het extreem gevaarlijke gedrag van de man niet te verenigen is met zijn functie als piloot. Ook is er volgens de luchtvaartmaatschappij sprake van een vertrouwensbreuk.

Heineken

Verder komt Heineken maandag met jaarcijfers over 2017. In het derde kwartaal van afgelopen jaar viel de verkoop van de bierbrouwer in Europa tegen vanwege teleurstellend zomerweer in vooral Frankrijk en Nederland. In Europa gingen de volumes met 2,8 procent omlaag.

In de rest van de wereld ging het Heineken echter wel voor de wind. In totaal wist het concern 2,5 procent meer bier te slijten.

Over de eerste drie kwartalen van 2017 boekte het bedrijf een winst van 1,5 miljard euro. Heineken gaat voor het hele jaar uit van een verdere autonome groei van de omzet en winst.

Oeganda

Oeganda is waarschijnlijk niet het eerste land dat je te binnen schiet als je met je bedrijf de grens over wil. Toch vertrekt er dinsdag een handelsmissie naar het Afrikaanse land.

De handelsmissie duurt een week en is gericht op ondernemers in de sectoren zuivel, tuinbouw, pluimvee, aardappels en machinebouw.

De missie vindt plaats in het kader van de beurs Harvest Money Expo in Kampala. Hier is ook een Holland Lounge te vinden. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is in Oeganda ruim 70 procent van de huishoudens afhankelijk van landbouw. De agrarische sector groeit er hard. Hierdoor stijgt de vraag naar automatisering van de verwerking van agrarische producten.

Cijfers, cijfers, cijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft woensdag een zeer productieve dag. Om 2.00 uur 's nachts publiceert het statistiekbureau gegevens over psychische vermoeidheid door werk en een kwartaalbericht over de arbeidsmarkt..

Om 9.30 uur komt het CBS ook nog met een eerste raming van de economische groei in het vierde kwartaal van 2017 en het hele jaar. Ook worden dan cijfers over de CO2-uitstoot en internationale handel bekendgemaakt.

In het derde kwartaal van vorig jaar is het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van het tweede kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder bedroeg de economische groei 3 procent.

Rotterdamse haven

Het Havenbedrijf Rotterdam presenteert donderdag zijn jaarcijfers. Het gaat om de overslagcijfers en de financiële resultaten, in januari maakte het bedrijf al zijn nautische jaarcijfers bekend. Hieruit bleek dat de Rotterdamse haven vorig jaar 29.646 zeeschepen ontving, ruim zeshonderd meer dan in het voorgaande jaar.

Het aantal ongelukken kwam uit op 129. Dat waren er in 2016 meer, toen ging het om 159 ongelukken. Volgens de rijkshavenmeester zat de afname van vorig jaar vooral in het aantal kleine incidenten. Dit zou te danken zijn aan verschillende investeringen die in de haven zijn gedaan.

Powernap

Word je ook wel eens overvallen door een acuut gevoel van slaperigheid onder werktijd? Overweeg dan eens een dutje van vijf tot vijftien minuten te doen.

We spraken vorige week twee experts over deze zogenoemde powernaps. Volgens Gerard Kerkhof, emeritus hoogleraar psychofysiologie, leidt het doen van een dutje op korte en langere termijn tot een verbetering van de prestaties.

Het effect daarvan duurt twee tot drie uur. "Een dutje compenseert natuurlijk niet een eventueel slaaptekort. Het is een kortdurende boost, die mensen nodig kunnen hebben", zegt Kerkhof.

Werkgeverschap

Ook hadden we contact met het familiebedrijf dat de Beste Werkgever Award heeft gewonnen. Chris Goedhart van Goedhart Bouwbeheer raadt ondernemers aan vooral duidelijk te zijn.

Het personeel moet weten wat wel en niet kan en op de hoogte zijn van waar het bedrijf naartoe wil. Maar medewerkers zouden wel ruimte voor eigen inbreng moeten krijgen.

"Veel andere bedrijven draaien om vervelende beslissingen heen. Maar we hebben in het verleden geleerd dat het verschaffen van duidelijkheid belangrijk is", weet Goedhart.

"Als de wil er is, geven we iemand altijd een of twee kansen. Maar als de wil er niet is en iemand het niet kan, dan is het op een gegeven moment einde oefening. Dat is niet leuk, maar wel duidelijk."