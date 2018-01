Aantal passanten in winkelstraten groeit met 5 procent

Dat meldt onderzoeksbureau Locatus dinsdag op basis van metingen via twaalfhonderd wifi-sensoren.

Op alle dagen van de week, behalve op maandag, waren vorig jaar meer mensen in de winkelstraten te zien dan in 2016. Op maandagen was juist sprake van een daling van 1,7 procent.

December

In de maand december viel het aantal passanten flink lager uit dan een jaar eerder, omdat het in de feestmaand in 2017 een aantal dagen zeer slecht weer was.

Op 10 december bleven mensen thuis vanwege sneeuw en gladheid. Ook op 11 december was het weer nog slecht. En op Oudjaarsdag regende het flink.

Er zijn in december 9 procent minder passanten gemeten dan een jaar eerder. In heel Europa was de daling minder sterk (-5,3 procent).

Drukte

Toch kende de maand december wel twee hele drukke dagen. In 2017 waren 23 december, de vrijdag na Hemelvaart (26 mei) en 22 december de drukste dagen.

Op 16 april en 10 december bleven de straten het rustigst. Op deze dagen was het slecht weer. En 30 juli maakt de top drie van rustigste dagen compleet.

Zondag

Op zondag zijn de winkelstraten relatief het leegst. Dit komt doordat ook plaatsen zijn meegeteld waar de winkels 's zondags dicht blijven. Bovendien zijn winkels op zondagen vaak een stuk korter open dan op andere dagen.

Ook in Amsterdam valt het aantal passanten op zondag een stuk lager uit dan het aantal op zaterdag. Ook dit hangt samen met beperktere openingstijden.

Kalverstraat

De drukste winkelstraat van 2017 was de Kalverstraat in Amsterdam. Daarna volgen de Amsterdamse Nieuwendijk en de Grote Markt in Den Haag.

Het verloop van het aantal passanten is in de Amsterdamse winkelstraten veel grilliger dan in de Haagse winkelstraat. Dit komt doordat het aantal winkelpassanten in Den Haag minder afhankelijk is van toerisme.

Serious Request

Volgens Locatus was het verder tijdens de actie Serious Request in Apeldoorn veel drukker dan anders. Zowel 's avonds als overdag waren meer mensen in de Apeldoornse winkelstraten te vinden.

"De winkeliers profiteerden dus duidelijk mee van de drukte van Serious Request", aldus het onderzoeksbureau.