'Overleden IKEA-oprichter maakte van interieur modeartikel'

NUzakelijk sprak hierover met hoogleraar retailmarketing Laurens Sloot van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op 27 januari is Kamprad op 91-jarige leeftijd na een kort ziekbed vreedzaam heengegaan. Hij was 17 jaar toen hij zijn eigen bedrijf opstartte. In 1943 kwam IKEA van de grond. Kamprad werkte vrijwel tot aan het einde van zijn leven.

Kamprad zorgde voor een revolutie in de meubelbranche door designmeubels voor een lage prijs te ontwikkelen. Klanten konden de meubels zelf meenemen en thuis in elkaar schroeven.

"Een lage prijs valt in de smaak bij zowel arm als rijk. Maar belangrijker nog, als je vroeger ging trouwen, kocht je een eikenhouten salontafel voor het leven. Kamrad heeft daar verandering in gebracht. Hij maakte van interieur een modeartikel", aldus Sloot.

"Bijkomend voordeel is dat je je meubels dezelfde dag nog thuis hebt. Bij de traditionele vakhandel moest je vaak zes weken of langer wachten."

“Doordat je de hele winkel door moet, kom je vaak met impulsaankopen naar buiten” Laurens Sloot, hoogleraar retailmarketing

Strategie

Commercieel is IKEA heel slim. Sloot zegt: "De winkels zijn overal hetzelfde en opgebouwd als een doolhof. Doordat je de hele winkel door moet, kom je vaak met impulsaankopen naar buiten."



IKEA staat bovendien niet bekend om zijn marketing, aldus Sloot. "De winkels van IKEA zijn feitelijk hun grootste marketinguitgave. Die grote blauw-gele 'dozen' zie je al van verre."

Sloot zegt: "IKEA is bovendien een zuinig bedrijf, die cultuur heeft Kamprad er wel ingestampt. Bij IKEA gaat echt geen 10 procent van de omzet aan TV commercials verloren. Dat past niet goed bij hun imago als prijsvechter."

Markt

"Vergelijk het met ketens als Lidl of Aldi. Goede kwaliteit verkoopt zichzelf", aldus Sloot. "De meeste ondernemers willen te hoog in de markt zitten. IKEA richt zich op de massa door de prijzen laag te houden. Dat kan doordat zij produceren in lagelonenlanden en bovendien enorme volumes wegzetten wereldwijd."

Sloot vindt het buitengewoon knap hoe het concept wereldwijd is uitgerold. "Ze zijn heer en meester in efficiency. Het is zo’n goedlopend bedrijf, waardoor het ook zonder Kamprad zijn weg wel vindt. Het feit dat hij als heel bescheiden wordt gezien, zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen."



Op 77-jarige leeftijd zou Kamprad de rijkste man ter wereld zijn. In totaal heeft IKEA Group 412 winkels in 49 landen, verspreid over onder meer Europa, Noord- en Midden-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Naar schatting werken bij IKEA wereldwijd 194.000 mensen.

Eind 2017 bedroeg de totale omzet 23 miljard euro. De operationele winst was 3 miljard euro over 2016/2017.