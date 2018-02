Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Tijdens het Beste Werkgevers Ontbijt, een ontmoetingsmoment voor CEO's, hr-managers en arbeidsmarkcommunicatieprofessionals, worden dinsdag de Beste Werkgevers Awards uitgereikt. Het evenement vindt voor de zeventiende keer plaats en wordt georganiseerd door Effectory en Intermediair.

Voor de Beste Werkgevers Awards wordt jaarlijks een ranglijst opgesteld op basis van de beoordelingen van werknemers. Eerdere winnaars waren onder andere KLM, ZLM Verzekeringen, Stichting Buurtzorg Nederland, Fox-IT en HEMA.

In aanloop naar de bekendmaking van de prijzen maakte Effectory al bekend dat de populairste werkgevers van Nederland 50 procent meer sollicitanten weten te trekken dan andere bedrijven. Dit zou onder meer komen doordat deze organisaties beter naar hun medewerkers luisteren, vaker naar hun ideeën vragen en voor eerlijke voorwaarden zorgen.

Zeehavens

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt dinsdag met cijfers rond de overslag van containers in Nederlandse zeehavens in het derde kwartaal van 2017. Het statistiekbureau maakt onder meer bekend welk deel wordt doorgevoerd naar andere havens en om wat voor producten het zoal gaat.

De haven van Amsterdam heeft het in heel 2017 in ieder geval goed gedaan. Dankzij de groeiende economie steeg de overslag van goederen in de hoofdstad met 2,5 procent.

China

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan woensdag op werkbezoek in China. Het paar zal plekken in en rondom Peking bezoeken. Ook minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlsta gaat mee.

Terwijl Máxima donderdag in Peking blijft en deelneemt aan een economisch programma, reist de koning verder naar Zuid-Korea om het IOC-presidentsdiner bij te wonen. Ook zal er die dag een bijeenkomst van Nederlandse en Chinese ondernemers plaatsvinden.

Ondernemende vluchtelingen

Refugees Forward ondersteunt vluchtelingen die in Nederland willen gaan ondernemen. Van vrijdag tot en met zondag houdt de organisatie een Startup Weekend om vluchtelingen te koppelen aan studenten en mensen uit het bedrijfsleven.

Deelnemers aan het weekend kunnen verschillende sessies bijwonen over onder meer communicatie, methodes en wat er komt kijken bij het opstarten van een bedrijf in Nederland. Ook krijgen zij persoonlijke begeleiding van ondernemers en kunnen ze op zondag deelnemen aan een pitchwedstrijd.

Vanaf april wil Refugees Forward ook een vier maanden durend incubatieprogramma lanceren. Om dit mogelijk te maken, is de organisatie bezig met een crowdfundingcampagne. In totaal is er 20.000 dollar nodig.

Topsalarissen

Sta je aan het hoofd van een onderneming met meer dan honderd werknemers, dan moet je vanaf volgend jaar verplicht met de ondernemingsraad om tafel over jouw beloning, zo schreven we afgelopen week. Zo moet er meer discussie op gang komen over de topsalarissen in Nederland.

Or-deskundige Job Hoogendoorn vertelde wat dit in de praktijk voor gevolgen gaat hebben. "Je moet je voorstellen dat er in het overleg tussen bestuurder en de ondernemingsraad veel wisselgeld zit", aldus Hoogendoorn. De bestuurder heeft namelijk regelmatig het positieve advies nodig van de ondernemingsraad.

"Dus als je als bestuurder niet meegaand bent in enige mate op dit gebied, dan mag je ook niet verwachten dat de ondernemingsraad op een ander gebied wel meegaand zal zijn. Dus het zit in de wisselgeldstrategie", stelde hij.

Lessen van IKEA

Zoals je vast hebt gelezen, is de oprichter van IKEA vorige week overleden. Ingvar Kamprad is 91 jaar geworden. We vroegen hoogleraar retailmarketing Laurens Sloot wat Nederlandse ondernemers hebben kunnen leren van de Zweedse topondernemer, die al op zijn zeventiende een eigen bedrijf startte.

"Als je vroeger ging trouwen, kocht je een eikenhouten salontafel voor het leven. Kamprad heeft daar verandering in gebracht. Hij maakte van interieur een modeartikel", aldus Sloot.

Commercieel is IKEA volgens de hoogleraar heel slim. "De winkels zijn overal hetzelfde en opgebouwd als een doolhof. Doordat je de hele winkel door moet, kom je vaak met impulsaankopen naar buiten."

Verder hebben we op een rij gezet hoe je binnen jouw bedrijf kunt werken aan een goede werksfeer. En dat heb je niet zomaar voor elkaar, bleek uit onze interviews met deskundigen.



"Een goede werksfeer hangt nauw samen met tevredenheid met het werk, het onderling vertrouwen en de extra bereidheid om collegae te helpen. Een werksfeer kent vele gezichten", vertelde hoogleraar Paul Boselie.



"Een bedrijf moet meer moeite doen om mensen een plek te geven. Mensen moeten zich belangrijk voelen", vertrouwde emeritus hoogleraar Rob Vinke ons toe. "Een leidinggevende moet over zijn eigen schaduw heen stappen en waardering hebben voor de kracht van een ander."