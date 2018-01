'Investeerders steken flink hoger bedrag in startups'

In 2016 werd er wereldwijd 136 miljard dollar gestoken in jonge veelbelovende bedrijven, meldt KPMG vrijdag. In tegenstelling tot het investeringsbedrag nam het aantal transacties juist af van 16.206 naar 13.380.

In Europa werd omgerekend 19 miljard dollar gestoken in startups. De interesse van Amerikaanse investeerders in Europese bedrijven nam ook flink toe.

Investeerders uit de Verenigde Staten waren goed voor 17 procent van de investeringen in Europa. In 2016 was dit nog 13 procent.

Volwassenheid

“De toenemende belangstelling van de Amerikanen kan voor een deel worden toegeschreven aan de groeiende volwassenheid van Europese technologiebedrijven”, zegt Daniël Horn van KPMG.

"In Europa zien we bovendien steeds meer investeringen naar Duitsland gaan. Ondanks de daling van het aantal transacties in Europa weet Duitsland ieder jaar meer investeringen aan te trekken."

Autoproducenten

Zo wist biotechbedrijf CuerVac een bedrag van 100 miljoen euro op te halen. Horn merkt op dat grote Duitse autoproducenten zoals Volkswagen meer in startups investeren.

Wereldwijd konden vooral jonge bedrijven in de farmaceutische en de biotechnologische sector rekenen op investeringen. Vorig jaar werd voor een totaalbedrag van 16 miljard dollar in dit soort bedrijven geïnvesteerd. In 2016 was dit nog 12,2 miljard dollar.

Horn verklaart het relatief lage aantal transacties aan een ander investeringsbeleid. Door hogere bedragen te steken in een kleiner aantal startups worden de risico's verkleind en worden de hoge transactiekosten vermeden.