ID&T-oprichter Stutterheim investeert in Amsterdams terrein

Dit meldt Het Parool donderdag. Via een fonds komen de zeventien monumentale gebouwen op het terrein in handen van Stutterheim en andere vermogende Amsterdammers.

Het Westergasterrein is een voormalige gasfabriek waar nu vooral culturele activiteiten plaatsvinden. Zo is er een bioscoop, zijn er restaurants en heeft tv-omroep VARA studio's op het terrein waar bijvoorbeeld De Wereld Draait Door wordt opgenomen.

Naast het belang in het vastgoed nemen de investeerders ook de exploitatie van het terrein over.

Stutterheim stak eerder al samen met andere investeerders miljoenen in de ontwikkeling van de voormalige Shell-toren in Amsterdam tegenover treinstation Amsterdam Centraal. Ook is hij eigenaar van een kantoor met dj-studio's en een dj-school.

Stutterheim is bekend als oprichter van ID&T, de organisatie achter festivals zoals Sensation en Mysteryland. Hij verkocht zijn belang in het concern in 2013.