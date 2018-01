'Nederlandse bioscopen kunnen concurrentie Netflix weerstaan'

Vorig jaar gingen Nederlanders ruim 5 procent meer naar de bioscoop dan in 2016. Dit jaar loopt het groeitempo waarschijnlijk terug naar een kleine 3 procent. Dat zou betekenen dat er bijna 37 miljoen kaartjes worden verkocht.

Netflix mag dan erg populair zijn, de bioscopen hebben de afgelopen jaren zeker niet stilgezeten. Zo gebruikt Pathé 4DX-technologie bij de nieuwe Star Wars-film in vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. De zalen zijn uitgerust met weersimulaties, geuren en bewegende stoelen in de zaal.

Meer bioscoopketens zijn met technologische snufjes gekomen om de beleving van een filmavond te verbeteren. Dit heeft de branche geen windeieren gelegd, staat in een rapport van de bank. In de afgelopen tien jaar steeg het bioscoopbezoek in Nederland in totaal met 56 procent.

Overcapaciteit

Netflix en bijvoorbeeld Videoland raken de bioscopen wel. In een peiling in opdracht van ABN Amro stelde bijna de helft van de bioscoopbezoekers onder de veertig jaar minder naar de bioscoop te gaan als het aanbod via dit soort videodiensten groeit.

De economen van de bank waarschuwen tegelijkertijd ook voor overcapaciteit in de bioscoopbranche. Er zijn de laatste jaren veel zalen bijgekomen, maar dat kan tegen de bioscopen gaan werken. ''Het excessief toevoegen van nieuwe zalen leidt tot legere bioscopen, wat afbreuk doet aan de aantrekkingskracht.''

Vernieuwen

Bioscopen zullen zich dus moeten blijven vernieuwen, is de conclusie. Dit zou kunnen met films met virtualrealitytoepassingen. Wat misschien ook zou aanslaan zijn 'alternatieve' voorstellingen.

37 procent van de ondervraagden zegt interesse te hebben in liveconcerten in de bioscoop. De jongere kijkers hebben wel oren naar afleveringen van populaire series en sportwedstrijden op het filmdoek.