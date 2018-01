Peter Heijen (Lendahand): 'In Bangladesh kwam de idealist in mij naar boven'

"Ik ben een geboren idealist, maar op een gegeven moment dacht ik gelukkig te worden als ik veel geld zou verdienen", vertelt Heijen aan NUzakelijk.

Na een rondreis door Bangladesh besloot hij het roer echter helemaal om te gooien. Heijen raakte in de hoofdstad Dhaka aan de praat met Lisa, die daar een guesthouse had opgezet om arme straatkinderen een baan en onderdak te kunnen bieden. "Toen krabde ik mezelf wel even achter de oren: ik berekende de koersen van Shell en Lisa haalde kinderen van de straat. De idealist in mij kwam weer naar boven."

Heijen ging nadenken over een schaalbare methode om armoede tegen te gaan. "Ik las veel over de verstrekking van microkredieten. Ook was de conclusie in veel gevallen dat het creëren van banen het machtigste wapen is tegen armoede."

Kredieten

In 2013 zegde Heijen zijn baan op en startte hij Lendahand. Het bedrijf verstrekt kredieten aan projecten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika, veelal via lokale partners. "Dat zijn vaak gerenommeerde instellingen, die al de nodige ervaring hebben met het verstrekken van kredieten", aldus Heijen. Voor hij met een partij in zee gaat, wordt een uitgebreide kredietanalyse gedaan.

De samenwerkingen met lokale partners zijn vooralsnog succesvol: een faillissement is nog niet voorgekomen en tot nu toe is er slechts bij een partij sprake van late betalingen. "We hebben een sterk track record. Het is bijna verbazingwekkend", vindt Heijen.

Per maand wordt er via de website 1,5 miljoen euro geïnvesteerd en momenteel wordt samengewerkt met 22 partners. Dat moeten er meer worden. In 2020 wil het bedrijf zestigduizend banen gecreëerd hebben in opkomende landen, 150 miljoen euro aan investeringen hebben verwerkt via de website en voor het eerst (een bescheiden) winst maken.

"We hebben nu een proof of concept. Het bedrijf loopt en zoals het er nu uitziet, zijn we in 2020 winstgevend. Wij laten zien dat je met goed doen ook geld kunt verdienen", vertelt Heijen.

De komende jaren wordt hard gewerkt aan internationalisering en institutionalisering. "We zijn het platform echt aan het internationaliseren, zodat Japanners bij wijze van spreken gaan investeren in een project in Burkina Faso. Verder willen we niet alleen private investeerders, maar ook instituten erbij halen. Wij zijn heel innovatief, maar hebben niet de schaal van bijvoorbeeld een bank. Daar zouden we wel heel goed mee kunnen samenwerken."

Voldoening

Hoewel hij nu veel minder verdient, haalt Heijen tegenwoordig meer voldoening uit zijn werk. "Ik was laatst in Oeganda, waar we - net als in andere Afrikaanse landen - heel erg bezig zijn met de aanleg van zonnepanelen. Huizen kunnen dan verlicht worden met zonne-energie in plaats van kerosine, dat duurder en vervuilender is. Als ik dan bij zo'n gezin ben en de blijdschap van de mensen zie, inspireert dat me enorm."

Het ondernemerschap zelf kwam hem niet aanwaaien. "In het begin zat ik op een roze wolk, maar het is ook vaak lastig. Het werk kost veel tijd en energie en levert stress en zorgen op. Je moet jezelf steeds herontwikkelen. Verder ben ik van huis uit econometrist en het is bekend dat wiskundigen niet zo goed zijn in sociale dingen. Echt samenwerken in een team heb ik wel moeten leren."

Ook kwam Heijen erachter hoe belangrijk diversiteit in leeftijd, geslacht en achtergrond is in een team. "Als je allemaal op een andere manier een probleem bekijkt, kom je volgens mij tot de beste oplossing."

In de serie Hollandse Merken spreekt NUzakelijk met de ondernemers achter opkomende en gevestigde Nederlandse merken.

Lees andere interviews uit de rubriek