'Logistieke bedrijven steeds minder te spreken over dienstverlening douane'

NUzakelijk: Tips en achtergronden Vijf tips om de juiste strateeg voor jouw onderneming in te huren Wanneer het goed gaat, is ondernemen een feest. Maar veel bedrijven zijn op zoek naar richting in een veranderende markt. Een goede strategie en soms ook de persoon die die strategie kan vormgeven is van levensbelang voor een onderneming.