Dit wordt de week voor ondernemers

Je kunt je ook inschrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. We vertellen je elke zondag per e-mail wat er gaat spelen op ondernemersgebied. Inschrijven kan hier.

Voor gedupeerde boeren uit het Groningse aardbevingsgebied wordt maandagavond een bijeenkomst georganiseerd.

Volgens één van de initiatiefnemers, een gedupeerde akkerbouwer uit Garsthuizen, geeft het delen van de verhalen "boeren de moed om door te gaan". De boeren hebben door de bevingen onder meer last van bodemdaling en imagoschade.

De boeren delen tijdens de bijeekomst hun ervaringen met schadeloosstelling na aardbevingsschade. Samen gaan ze op zoek naar knelpunten, oorzaken en hoe de belangen van boeren in de toekomst beter onder de aandacht kunnen worden gebracht. Er zijn verschillende agrarische vakbonden aanwezig.

Producenten

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt dinsdag cijfers bekend over de producentenprijzen in december 2017 en het producentenvertrouwen in januari van dit jaar.

In december kwam het producentenvertrouwen uit op de een na hoogste waarde van vorig jaar. Producenten waren iets minder optimistisch over de verwachte bedrijvigheid. Ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren in december het positiefst.

Ambassadeurs

In het kader van de Ambassadeursconferentie die het ministerie van Buitenlandse Zaken ieder jaar organiseert, is er woensdag een Bedrijvendag in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Hier zijn meer dan 145 Nederlandse ambassadeurs en consuls-generaal van de partij om met ondernemers te praten over hun internationale handelsmogelijkheden.

De ambassadeurs vertegenwoordigen de Nederlandse belangen in het buitenland en hebben een groot netwerk. Bovendien zijn zij op de hoogte van ontwikkelingen op de lokale markten. Ondernemers krijgen tijdens deze dag de kans hen de hemd van het lijf te vragen over de landen waarin zij gestationeerd zijn.

Bezoekers kunnen maximaal vier een-op-eengesprekken voeren met de ambassadeurs en consuls-generaal. De bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Deliveroo

Vanaf donderdag worden de arbeidscontracten van maaltijdbezorgers van Deliveroo niet meer verlengd. De bezorgers kunnen dan alleen nog als koerier voor de bezorgdienst werken via een zzp-constructie.

De bezorgers van het bedrijf in Amsterdam en Haarlem voerden de afgelopen maanden actie tegen de invoering van het zzp-model. Ook dit weekend zijn er demonstraties. De Tweede Kamer liet zich in december zeer kritisch uit over het plan van Deliveroo. Gevreesd wordt bijvoorbeeld voor nadelige gevolgen voor fietskoeriers die een ongeluk krijgen.

Fraude

Ook doet de rechtbank van Den Bosch donderdag uitspraak in de zaak tegen voormalige topmannen van de Bredase woningbouwvereniging Laurentius en projectontwikkelaar Wildhage.

Tegen oud-directeur Walter V. is 3,5 jaar celstraf geëist. Hij is beschuldigd van fraude bij bouwprojecten in Zeeland en Brabant. Laurentius werd daarbij flink benadeeld, doordat de woningbouwvereniging miljoenen te veel moest betalen voor onroerend goed.

De fraude kostte Laurentius in 2012 bijna de kop. De corporatie moest overeind gehouden worden met 90 miljoen euro aan steun. Tegen directeur Wim S. van Wildhage is 2,5 jaar celstraf geëist.

Warme truien

Trek vrijdag je warmste trui maar uit de kast, want dan vindt de twaalfde Warmetruiendag plaats. Het is volgens initiatiefnemer Klimaatverbond Nederland met bijna twee miljoen deelnemers de grootste jaarlijkse klimaatactie van Nederland.

36 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot is toe te schrijven aan het afkoelen en verwarmen van gebouwen. Als iedereen de thermostaat een graad lager zet, scheelt dat 6 procent energie.

Veel gemeenten en scholen doen mee aan Warmetruiendag. Ook hebben de afgelopen jaren meerdere bedrijven zich aangesloten bij de actie.

Strategie

Veel bedrijven zijn op zoek naar richting in een veranderende markt, zo schreven we afgelopen week. Een goede strategie en soms ook de persoon die die strategie kan vormgeven, is van levensbelang voor een onderneming.

Hoe vind je de juiste persoon en waar moeten bedrijven op letten? Zo kan het zomaar zijn dat er al iemand met de goede kwaliteiten in huis is. En vlak verder de bedrijfscultuur niet uit; die moet ook bij de nieuwe strateeg passen.

Idealist

De ondernemer achter crowdfundingplatform Lendahand vertelde ons deze week dat hij na een gesprek in Bangladesh heeft besloten zijn carrière flink om te gooien. Een vrouw die een opvanghuis voor straatkinderen heeft opgezet, zette hem aan het denken.

"Toen krabde ik mezelf wel even achter de oren: ik berekende de koersen van Shell en Lisa haalde kinderen van de straat. De idealist in mij kwam weer naar boven." Uiteindelijk kwam hij op een idee waarmee hij de strijd tegen armoede aan kon gaan.