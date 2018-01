Shell wil taxidienst in Londen beginnen

NUzakelijk: Tips en achtergronden Ondernemer in elektrische schepen: 'Verandering in de binnenvaart is nodig' Na de klimaatconferentie in Parijs, waarbij 195 landen afspraken om de CO2-uitstoot voor 2050 met 50 procent te verminderen, besloot ondernemer Ton van Meegen zich te gaan bezighouden met de bouw van elektrische schepen. In de loop van dit jaar gaat het eerste exemplaar het water op.