Dit levert circulair ondernemen concreet op

In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen door deze zo lang mogelijk te recyclen. Nederland heeft als doel in 2050 al het afval te recyclen.

"Door materiaalgebruik terug te brengen en het hergebruiken van bestaand plastic zullen we kosten reduceren", zegt Robert Milder, oprichter van Van de Sant Innovation. Dit bedrijf maakt onder andere designmeubbiliar van plastic afval en dan met name van afval uit de oceaan.

Anita de Wit, oprichter van ReBlend, een startup die van oud textiel nieuwe garens en stoffen maakt, haalt hun lopende onderzoek naar maatschappelijke opbrengsten op basis van Life Cycle Analyses aan.

Winst

Het recyclen van textiel naar ReBlend-textiel kan 17,14 euro duurzaamheidswinst opleveren in vergelijking met gewoon katoen. Hierbij wordt onder meer 6,32 euro minder water gebruikt en 7,51 euro bespaard door minder fosfaatlozing.

Bedrijven moeten anders gaan kijken naar prijsvorming. Inclusief accounting, zoals De Wit dat noemt, waarbij negatieve economische kosten door milieu-impact meewegen in de besluitvorming voor de productie van nieuwe goederen.

“Door hergebruik worden alles efficiënter” Diane Seijs, duurzaamheidscoördinator Ahrend

Diana Seijs, duurzaamheidscoördinator bij Ahrend kantoorinrichting durft ook te stellen dat hergebruik kostenbesparingen oplevert. "Door hergebruik wordt alles efficiënter. Al is het alleen al doordat onze producten volledig gedemonteerd kunnen worden, waardoor minder ruimte nodig is voor het transport."

Met Ahrend Hergebruik werkt het bedrijf al meer dan dertig jaar aan een circulaire bedrijfsvoering. Seijs vindt daarbij de milieuwinst een belangrijke drijfveer, naast de kostenreductie in de keten.

Ahrend haalde in 2010 het Cradle2Cradle keurmerk. Het label biedt garantie dat grondstoffen in de keten blijven en dat er bijvoorbeeld geen giftige dampen uit kantoormeubelen komen.

"Het aantoonbaar bijdragen aan een gezonde werkomgeving wordt steeds belangrijker, zoals ook bij de Well building standard geldt. Cradle to Cradle analyses zijn middelen om ongewenste negatieve effecten te vermijden", aldus Seijs.

Milieu

Wereldwijd loopt het watertekort op naar 40 procent in 2030. Daarnaast is naar schatting al 8 miljoen ton plastic afval in de oceaan terechtgekomen in 2010.

Als het tij niet keert, dan zal tegen 2025 meer dan 150 miljoen ton plastic afval de oceaan zijn binnengedrongen. Het doel van Milder is om minder plastic te gebruiken. "We moeten naar een raamwerk, waarbij we van afval iets waardevols maken."

Van de Sant werkt onder meer samen met Next Wave Plastics, waarbij ook Dell Inc., GM en Interface betrokken zijn. Dell laat binnen dit project laptopverpakkingen hergebruiken en gebruikt plastic uit de oceaan voor computerbehuizingen.

Investeren

"Het is natuurlijk wel zo, dat als we de natuur willen veranderen, mensen toch eerst moeten investeren, voordat ze hier rendement uithalen", aldus Milder. "Om die reden is het belangrijk dat de overheid circulair ondernemen stimuleert en voorbeelden onder de aandacht brengt."

Milder vraagt bedrijven die interesse hebben in circulair ondernemen zelf dan ook altijd wat zij doen: "Zijn ze daadwerkelijk bereid om meubels af te nemen, andere investeringen te doen of oplossingen te bedenken om bij te dragen aan een circulaire economie?"

“Of het nu bij de overheid is of bij een andere organisatie: iemand moet de knoop doorhakken.” Robert Milder, oprichter en ontwerper Van de Sant

Bij overheidsinstellingen merkt hij dat het vaak toch blijft hangen in besluitvorming. Milder: "Of het nu bij de overheid is of bij andere bedrijven, instellingen en organisaties: iemand moet de knoop doorhakken."

Volgens Milder moeten we naar een volledig nieuw systeem, waarbij het leasen van producten de toekomst heeft. "Klanten betalen bijvoorbeeld voor het gebruik van een stoel of bank en het onderhoud. De producten zijn tegelijk traceerbaar en we zorgen dat ze niet op de afvalberg terechtkomen, omdat we het materiaal compleet hergebruiken."

De Wit adviseert ondernemers snel in te stappen. "Nu zit je bij wijze van spreken bij de voorhoede, maar als je tien jaar wacht, loop je eigenlijk achter de feiten aan. Het doel is dat we met elkaar een betere wereld creëren."

“Je krijgt het op lange termijn financieel gewoon niet meer rond als je verhaal niet klopt.” Anita de Wit, oprichter ReBlend

Ze gelooft ook dat als bedrijven niet meegaan in circulair ondernemen, dat deze uiteindelijk geen bestaansrecht meer zullen hebben. "Je krijgt het op lange termijn financieel gewoon niet meer rond als je verhaal niet klopt."

Milder: "Het is voor veel mensen een andere manier van denken, maar uiteindelijk komt het erop neer dat het een kwestie van doen is. Zoek partijen die bij je bedrijf passen."

Seijs sluit zich hierbij aan: "Ik verbaas me er nog wel over dat mensen hergebruik zien als iets vies, of dat ze bang zijn dat ze een minder product ervoor terugkrijgen. Ik begrijp gewoon niet waarop die vooroordelen zijn gebaseerd."